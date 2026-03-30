«Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση των καρτέλ και των μεγάλων συμφερόντων»

Περιοδεία στην αγορά της Λαμίας πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, την Δευτέρα 30 Μαρτίου, όπου συνομίλησε με επαγγελματίες, καταστηματάρχες και καταναλωτές, ακούγοντας από πρώτο χέρι τις ανησυχίες τους για την ακρίβεια και τα οικονομικά προβλήματα που πλήττουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στην δήλωσή του προς τα ΜΜΕ, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι τα κυβερνητικά μέτρα επιδότησης αποτελούν «χάδι» στην ακρίβεια και ωφελούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, αφήνοντας τους πολίτες να πληρώνουν ακριβά καύσιμα και προϊόντα. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των αγροτών, ενώ ευνοεί τράπεζες, διυλιστήρια και καρτέλ, εν μέσω μεγάλων σκανδάλων και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια προοδευτική διέξοδο που θα αντιμετωπίζει τα αδιέξοδα της αγοράς και θα βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Επισήμανε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει εδώ και καιρό πρόταση για προοδευτική κυβέρνηση και ενότητα της Αριστεράς, με στόχο την ανασύνθεση των πολιτικών δυνάμεων που θέλουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας καλύτερης προοπτικής για τη χώρα.

Αναλυτικά η δήλωση

Η βόλτα που κάνουμε σήμερα στην αγορά της Λαμίας έχει βασικό σκοπό να ακούσουμε την αγωνία και την ανησυχία των πολιτών, αλλά και των επαγγελματιών. Και οφείλω να σας πω ότι είναι πολύ έντονη η ανησυχία για το πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας, το οποίο πλήττει και την επιχειρηματικότητα, αλλά και τις τσέπες των νοικοκυριών.



Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα «χάδι» στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι η αισχροκέρδεια που δημιουργείται στην πηγή παραγωγής, ιδιαίτερα των καυσίμων.



Σήμερα, όσα μέτρα επιδότησης κι αν εφαρμοστούν στο πετρέλαιο ντίζελ ή στη βενζίνη, αυτά θα καταναλωθούν άμεσα προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων. Και ο πολίτης τελικά θα πληρώνει ξανά ακριβότερα καύσιμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πολίτες και οι επαγγελματίες μας ζήτησαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και στις τράπεζες και στην ενέργεια, διότι δεν βγαίνει ο μήνας με τους πολύ χαμηλούς μισθούς, τις χαμηλές συντάξεις και τα χαμηλά εισοδήματα.



Η κυβέρνηση έχει επιλέξει φτωχούς εργαζόμενους, φτωχούς συνταξιούχους, φτωχούς αγρότες και ταυτόχρονα να κερδοσκοπούν τράπεζες, διυλιστήρια και καρτέλ. Και μέσα σε όλα αυτά, ένα ευρύτατο κύμα απευθείας αναθέσεων, κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο μεγάλων σκανδάλων. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι, πλέον, επίσημα η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς αλλά και των σοβαρών ελλειμμάτων δημοκρατίας.



Σήμερα, που πρέπει παγκόσμια να δυναμώσουν οι φωνές για ειρήνη και για ειρηνική επίλυση της πολεμικής σύγκρουσης και της επέμβασης στη Μέση Ανατολή, στη χώρα μας το μήνυμα πρέπει να είναι ένα: Να φύγουν το συντομότερο, να ανασάνει η πατρίδα μας και να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση στα αδιέξοδα και της αγοράς και των νοικοκυριών.



Δημοσιογράφος: Εκλογές τον Ιούνιο πρόεδρε;



Σ. Φάμελλος: Η κυβέρνηση αυτή έχει εξαντλήσει κάθε όριο όσον αφορά τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής. Πρωταθλητές στον χαμηλότερο μισθό, πρωταθλητές στην χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα πρωταθλητές στον πληθωρισμό. Έχει εξαντλήσει κάθε όριο και όσον αφορά τις καταπατήσεις του Συντάγματος.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και πολύ καιρό έχει καταθέσει το αίτημα των εκλογών γιατί δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν σημασία τα μικροκομματικά σχέδια του κ. Μητσοτάκη. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει την «καρέκλα» και να ικανοποιήσει τα συμφέροντα που τον έχουν κάνει πρωθυπουργό. Το ζήτημα είναι ποιο είναι το συμφέρον της κοινωνίας. Το συμφέρον της κοινωνίας είναι να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και ενάμιση χρόνο έχει ήδη καταθέσει πρόταση και διαμορφώνει τους όρους για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές.



Δημοσιογράφος: Σας ρωτούν οι πολίτες με ποιον θα συνεργαστείτε. Ίσως υπονοώντας και τον κ. Τσίπρα που ήταν χθες εδώ.



Σ. Φάμελλος: Θα πούμε αναλυτικά, σε όλες τις συναντήσεις σήμερα και στο STAR FORUM στο οποίο θα είμαι το απόγευμα, όλη την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει τοποθετηθεί καθαρά.



Και παρ’ όλες τις αρνήσεις το τελευταίο διάστημα, από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και καταθέτοντας ότι είναι καθοριστική και η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα στο ενωτικό εγχείρημα, εμείς έχουμε πει: προχωράμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση της Αριστεράς με όσους θέλουν και όσους μπορούν, γιατί το απαιτεί ο λαός.