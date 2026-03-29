«Να διαχωρίσουμε την κριτική από τη δίκη προθέσεων. Δεν ειπώθηκε ποτέ από κανέναν στη Νέα Αριστερά ότι μας ενδιαφέρουν κεντρώα σενάρια χωρίς σαφές στίγμα. Δεν μιλήσαμε για προοδευτικό πόλο γενικά και αόριστα», είπε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος.

Ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, τοποθετήθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την παραίτηση του από την ηγεσία του κόμματος.

Ο κ.Χαρίτσης, προχώρησε σε έναν σύντομο απολογισμό των όσων μεσολάβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, υπερασπίστηκε τη γραμμή του «Λαϊκού Μετώπου» και των συμμαχιών, ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει και σαφείς αιχμές εναντίον της πλειοψηφίας του οργάνου.

«Φεύγω από την προεδρία του κόμματος με την συνείδησή μου καθαρή»

Ο κ.Χαρίτσης, αρχικά ευχαρίστησε τους πάντες για τη στάση τους κατά την περίοδο της θητείας του στην ηγεσία, ενώ δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του, μιλώντας ανοιχτά για τη συνύπαρξη των δύο διαφορετικών στρατηγικών εντός του κόμματος.

Από εκεί και πέρα, ο ίδιος δήλωσε πως αποχωρεί με την συνείδησή του καθαρή, καθώς «έδωσα όλες μου τις δυνάμεις – κι ακόμα παραπάνω! – στο εγχείρημα της Νέας Αριστεράς. Αλλά και για έναν ακόμα λόγο: γιατί υπερασπίστηκα την άποψή μου με ειλικρίνεια και ευθύτητα απέναντι στους συντρόφους μου και απέναντι στην κοινωνία».

Αιχμές κατά της πλειοψηφίας

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη στρατηγική του «Λαϊκού Μετώπου» την οποία αποφάσισε το ιδρυτικό Συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Στην τοποθέτηση του μπροστά στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, άφησε σαφείς αιχμές κατά της πλειοψηφίας του κόμματος – προφανώς για το εισηγητικό κείμενο που έφτασε στο όργανο και το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, κάτι που πιθανότατα θα γίνει με τη μορφή Πολιτικής Απόφασης.

«Η εισήγηση υποστηρίζει ότι το προηγούμενο διάστημα “σπαταλήθηκε πολιτικός χρόνος”, ότι “θόλωσε το πολιτικό στίγμα” και ότι διαμορφώθηκε “η εικόνα ενός κόμματος με ημερομηνία λήξης”», σημείωσε ο κ.Χαρίτσης, συμπληρώνοντας πως «η στρατηγική αυτή δεν ήταν προσωπική επιλογή κάποιου. Ήταν συλλογική απόφαση του ιδρυτικού μας συνεδρίου».

Στη συνέχεια, τα «καρφιά» έγιναν ξεκάθαρα, καθώς όπως είπε «η γραμμή δεν “διολίσθησε”, όπως αναφέρει η εισήγηση. Η γραμμή παρέμεινε αυτή που ψηφίστηκε στο συνέδριο (…)

Αυτό που πράγματι συνέβη στο διάστημα που ακολούθησε ήταν κάτι διαφορετικό: υπήρξε μια προσπάθεια επανερμηνείας και προσαρμογής της γραμμής του συνεδρίου, μέσα από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Οπότε ναι. Επιχειρήθηκε διολίσθηση αλλά όχι αυτή που περιγράφεται στην εισήγηση».

Από εκεί και πέρα, σημείωσε πως η αναζήτηση συνεργασιών και η επιδίωξη ευρύτερων συγκλίσεων δεν αναίρεσε καμία σαφήνεια. «Να διαχωρίσουμε, λοιπόν, την κριτική από τη δίκη προθέσεων. Δεν ειπώθηκε ποτέ από κανέναν στη Νέα Αριστερά ότι μας ενδιαφέρουν κεντρώα σενάρια χωρίς σαφές στίγμα. Δεν μιλήσαμε για προοδευτικό πόλο γενικά και αόριστα. Είναι στοιχειώδες στην κριτική αποτίμηση να μην υπάρχει διαστρέβλωση του αντικειμένου της κριτικής», είπε ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.