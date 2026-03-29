Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που παρουσίασε, στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής. «Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Eurostat αποκαθήλωσε το κυβερνητικό αφήγημα, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι «είναι πραγματικά άξια πανηγυρισμού τέτοια επιτυχία».

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι η ανάπτυξη επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας «δεν διαχέεται δίκαια στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού». Παράλληλα, επισήμανε ότι ο Πρωθυπουργός, με καθυστέρηση ημερών, επιχείρησε να αμβλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις από τις προσβλητικές εικόνες στη δίκη των Τεμπών, προτείνοντας εκ των υστέρων συστάσεις για «συντονισμό». «Η κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να έχει ζητήσει συγγνώμη για τον συστηματικό εμπαιγμό επί μήνες από τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης ότι όλα είναι πανέτοιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός «δεν βρήκε ούτε δυο λέξεις για να σχολιάσει τις ευθείες απειλές του απόστρατου Ισραηλινού συνταγματάρχη και ιδιοκτήτη της εταιρείας Predator προς τον Νίξον του Μαξίμου-gate».

Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναμένει με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού αυτή την εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου.