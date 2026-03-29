Ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλει την κάθοδό του στις εκλογές με νέο κόμμα - «Μητσοτάκης και Δημητριάδης έχουν εισέλθει στο πεδίο έρευνας και δίωξης του εισαγγελέα. Και μάλιστα για κακουργηματικές πράξεις. Κάτι που δύσκολα πια θα αποφύγουν», διαμηνύει από την Λαμία ο πρώην πρωθυπουργός.

Την κάθοδό του στις προσεχείς εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν προανήγγειλε από τη Λαμία, όπου παρουσίασε το βιβλίο του «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας.

Απέστειλε δε σαφές μήνυμα προς το Μαξίμου για το θέμα των υποκλοπών: «Μητσοτάκης και Δημητριάδης έχουν εισέλθει στο πεδίο έρευνας και δίωξης του εισαγγελέα. Και μάλιστα για κακουργηματικές πράξεις. Κάτι που δύσκολα πια θα αποφύγουν».

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα έχουν ως εξής:

Οι δυο κατευθύνσεις υποταγής που καθοδηγούν την κυβέρνηση

«Μέσα σ’ αυτή την επικίνδυνη διεθνή κατάσταση η Ελλάδα έχει την ατυχία να έχει στο τιμόνι της μια κυβέρνηση που την καθοδηγούν δύο κατευθύνσεις υποταγής. Η μία είναι η υποταγή, στους ισχυρούς στο διεθνή χώρο, όσο κι αν αυτοί παραβιάζουν κάθε κανόνα δικαίου και ανθρωπισμού. Με χαρακτηριστικές τις ταπεινωτικές για την εθνική μας αξιοπρέπεια υποκλίσεις του πρωθυπουργού στον Τραμπ. Η άλλη είναι η υποταγή στους ισχυρούς στο εσωτερικό. Στις οικονομικές ελίτ που κυριαρχούν στη χώρα. Στα μεγάλα συμφέροντα που διαπλέκονται με το κράτος. Και στα κυκλώματα που κερδοσκοπούν σε βάρος της πλειοψηφίας, αξιοποιώντας ακόμα και τον πόλεμο ως ευκαιρία εύκολου πλουτισμού».

Στην τελευταία θέση, μαζί με την Βουλγαρία

«Σύμφωνα με τα τα στοιχεία που πρόσφατα δημοσίευσε η Eurostat το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο, μειώθηκε για την Ελλάδα από το 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2024 στο 68% το 2025. Κι αυτό πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν. Κι έτσι η Ελλάδα μοιράζεται την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία, της οποίας το ΑΕΠ ανά κάτοικο όμως ανέβηκε από το 66% το 2024 στο 68% το 2025. Οι άλλοι Βαλκάνιοι ανεβαίνουν και εμείς πέφτουμε. Αυτή είναι η εικόνα της πραγματικότητας που διαψεύδει τις χιλιάδες λέξεις της κυβερνητικής προπαγάνδας και δείχνει την πραγματική διάσταση της πολυδιαφημισμένης πρόσφατης αύξησης του βασικού μισθού».

Δεν είναι πατριωτισμός να βγάζεις έξω τα λεφτά σου

«Είναι πατριωτισμός να βγάζεις τα λεφτά σου έξω από τη χώρα και κάθε φορά που σου λένε να πληρώσεις φόρους να απειλείς ότι θα πάρεις τις επιχειρήσεις σου εκτός ; Όχι, δεν είναι. Όσο και να χειροκροτείς στις παρελάσεις κρατώντας τα γαλανόλευκα σημαιάκια, πατριώτης δε γίνεσαι αν δε νοιάζεσαι τον τόπο και τους ανθρώπους του. Με πράξεις, όχι μόνο με λόγια. Αν αδιαφορείς για τη συλλογική προκοπή του. Άλλωστε η ίδια η ιστορία μας, μας θυμίζει ότι αυτοί που έδωσαν τη μάχη απέναντι στον καταχτητή, ήταν όσοι είχαν μόνο τις πεζούλες τους και όχι αυτοί που είχαν τα κέρδη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ουραγοί στην ΕΕ των «27»



«Η κατάταξή μας ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ. Ακούστε:

Αγοραστική δύναμη, προτελευταίοι.

Υποκειμενική φτώχεια, τελευταίοι

Ελευθερία του Τύπου, τελευταίοι

Καταναλωτική εμπιστοσύνη, τελευταίοι

Ισότητα των φύλων, τελευταίοι

Κόστος στέγασης, τελευταίοι

Προσχολική εκπαίδευση, τελευταίοι

Καθαρή επενδυτική θέση, τελευταίοι

Φιλελεύθερη δημοκρατία, 24οι στους 27.

Εντάξει εκεί δεν καταφέραμε ακόμη να ξεπεράσουμε τον Όρμπαν».

Κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά

«Μια κυβέρνηση ανίκανη να αντιληφθεί τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Που υποτάσσει τα πάντα στην εξυπηρέτηση μιας κρατικοδίαιτης ολιγαρχίας και του κομματικού της στρατού. Μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, επικίνδυνη για την ασφάλεια του πολίτη, αλλά και της χώρας. Βουτηγμένη στη διαφθορά. Με ένα πρωθυπουργό προκαθήμενο της διαφθοράς».

Υποκλοπές: Έγκλημα και συγκάλυψη

«Έγκλημα και συγκάλυψη. Αυτός ο κανόνας χαρακτηρίζει τις πρακτικές του Μεγάρου Μαξίμου σήμερα. Έγκλημα. Υποκλοπές. ΕΥΠ και παρακρατικός κλάδος του Μαξίμου παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμα και κάποιες κυρίες της αυλής. Κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου. Η εκδίωξη από τις θέσεις τους, του πρωθυπουργικού ανιψιού, του Δημητριάδη, αλλά και του διοικητή της ΕΥΠ που υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό, με το που έσκασε το σκάνδαλο, το πιστοποιεί. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια».

Γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη για όσα τους καταλογίζει ο Ντίλιαν;

«Υπάρχει σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, σοβαρή κυβέρνηση και σοβαρός πρωθυπουργός, όπου ένας καταδικασμένος με 126 χρόνια εξαπολύει τέτοιες ευθείες κατηγορίες και απειλές και αυτές μένουν αναπάντητες; Τόσο πολιτικά όσο και νομικά ; Σε μένα όμως έσπευσε ο πρωθυπουργικός ανιψιός να στείλει εξώδικο, επειδή τον είπα αυτουργό του εγκλήματος των υποκλοπών. Όπως έχει κάνει και σε σειρά δημοσιογράφων με αγωγές τύπου SLAP, για να τους εκφοβίσει να μη γράφουν το όνομά του. Προφανώς δεν είχε διαβάσει ακόμη την απόφαση που αναφέρει 277 φορές το όνομά του. 277 φορές! Με τη βούλα της Δικαιοσύνης. Αφού είναι τόσο ευαίσθητοι για την τιμή και την υπόληψή τους, γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη γι’ αυτό; Και κυρίως γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη για όσα τους καταλογίζει ο Ντίλιαν;».

Δύσκολα θα αποφύγουν τον εισαγγελέα Μητσοτάκης και Δημητριάδης

«Κι αν αληθεύει η πληροφορία ότι σκέφτονται να σκαρώσουν μια φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση, υποκύπτοντας στον εκβιασμό το Ντίλαν, ώστε αυτός να πέσει στα μαλακά, τότε ας το κάνουν. Θα είναι η πλήρης επιβεβαίωση ότι δρουν με όρους συμμορίας. Και δεν θα υπάρχει κανένα πρόσχημα για όσους βουλευτές κάνουν με την ψήφο τους τον εκβιασμό νόμο του κράτους. Ό, τι όμως και να κάνουν, πολύ φοβάμαι ότι οι ευθύνες θείου και ανιψιού, έχουν πια ξεφύγει από το πεδίο της πολιτικής κριτικής και πολεμικής. Και έχουν εισέλθει στο πεδίο έρευνας και δίωξης του εισαγγελέα. Και μάλιστα για κακουργηματικές πράξεις. Κάτι που δύσκολα πια θα αποφύγουν».

Τι σκοπό έχουν όσα γίνονται στη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα

«Ξόδεψαν εκατομμύρια για να διαμορφώσουν ένα χώρο που θα έδινε υποτίθεται τη δυνατότητα μιας δίκαιης δίκης. Και κατάφεραν να διαλύσουν και τα τελευταία ίχνη εμπιστοσύνης απέναντι και στη Δικαιοσύνη και στις προθέσεις τους. Και να ενισχύσουν την υποψία ότι όλα όσα έγιναν στη Λάρισα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ανικανότητας. Και περιφρόνησης προς νεκρούς και ζώντες. Είναι και αποτέλεσμα της πρόθεσής τους να εμποδίσουν με κάθε τρόπο την ομαλή διερεύνηση του εγκλήματος και την εύλογη τιμωρία των ενόχων».

Η συμμορία της γραβάτας

«Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να συνεχίζεται το πάρτι για λίγους, ισχυρούς. Για τα καρτέλ με τα υπερκέρδη. Και για όσους έχουν πρόσβαση σε απευθείας αναθέσεις και στημένους διαγωνισμούς. Δώδεκα δις ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε έξι χρόνια και οκτώ δις σε διαγωνισμούς με έναν μόνο διαγωνιζόμενο. Και μόνο τον τελευταίο χρόνο 2,2 δις απευθείας αναθέσεις. Αυτή, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι κυβέρνηση. Είναι συμμορία της γραβάτας».

Στον αντίποδα οι δικές μας αντιλήψεις

«Οι δικές μας στρατηγικές αντιλήψεις βρίσκονται βέβαια στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών.

Τις διαπερνά:

• Η επιδίωξη να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, που έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Και την καθιστά ευάλωτη σε κρίσεις.

• Η επιδίωξη να στηριχτούν τα λαϊκά στρώματα, οι αγρότες, η μεσαία τάξη, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας

• Η αναδιανεμητική προσέγγιση: Από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του και στον καθένα με μέτρο τις ανάγκες του».

Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες - Τι προτείνουμε για ενοίκια και ρεύμα

«• Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 50% της τιμής τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

• Μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.

• Παράταση για ένα επιπλέον έτος, χωρίς αναπροσαρμογή του ενοικίου, όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που δηλώνονται ως κύρια κατοικία από νοικοκυριά ή κατοικία φοιτητών και λήγουν εντός του 2026

• Μείωση τιμής KWH ηλεκτρικού ρεύματος εως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας».

Αδυνατούν οι δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης

«Σήμερα, δυστυχώς, οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν αυτό το αναγκαίο ΝΑΙ. Να προτείνουν μια ρεαλιστική προοδευτική απάντηση, διέξοδο, εναλλακτική στο καθεστώς της διαφθοράς και της ανασφάλειας. Και να πείσουν μια δύσπιστη κοινωνία. Μικροκομματικοί υπολογισμοί, μεγαλόστομες και εκτός πραγματικότητας διακηρύξεις νίκης, ανέφικτες προτάσεις συγκολλήσεων, χαρακτηρίζουν την δημοκρατική και προοδευτική πανσπερμία. Αποχωρήσεις, μετακινήσεις με τη βουλευτική έδρα υπό μάλης, αντιφατικές δηλώσεις, εξουθένωση αξιακή και ιδεολογική, παίρνουν χαρακτήρα πολιτικού εκφυλισμού. Κι αυτό παράγει και επιτείνει την απογοήτευση, την ιδιώτευση, την αποχή. Και αυτό επίσης είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο του Μητσοτάκη και της κουστωδίας του στα μίντια και το κράτος».

Το ναι μιας μεγάλης ανασύνθεσης και ανατροπής στην προοδευτική παράταξη

«Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να κινήσουμε, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε, το ΝΑΙ της κοινωνίας. Το ναι μιας μεγάλης ανασύνθεσης και ανατροπής στην προοδευτική παράταξη. Το ναι του πολίτη, κάθε συλλογικότητας, κάθε αυθόρμητης ομάδας πρωτοβουλίας, κάθε προσωπικότητας. Κάθε ανθρώπου της δουλειάς και της δημιουργίας. Και να εντείνουμε τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα στιβαρό ανθρώπινο και προγραμματικό θεμέλιο. Και πάνω σ’ αυτό, πάνω στα γερά θεμέλια του ΝΑΙ εκατομμυρίων ανθρώπων, να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής. Της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης».

Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο

«Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο. Και ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή με δυο λόγια και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας».