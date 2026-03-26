Το αριστερό κυβερνητικό εγχείρημα και η κυβερνητική εμπειρία του 2015-2019, παρά το ότι σημαδεύτηκαν από περιορισμούς, άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στην εγχώρια πολιτική ιστορία, συνιστώντας πολύτιμη παρακαταθήκη για το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων και για τη σύγχρονη Αριστερά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Ένα αριστερό στελεχιακό δυναμικό βρέθηκε το 2015 αντιμέτωπο με την πρόκληση άσκησης της εξουσίας και με την προοπτική υλοποίησης ενός αριστερού κυβερνητικού προγράμματος. Η βιωμένη εμπειρία εκατοντάδων στελεχών που ήρθαν για πρώτη φορά αντιμέτωπα με τις δομές του κράτους και με τις απαιτήσεις της πρακτικής κυβερνητικής πολιτικής, στην ιδιάζουσα μάλιστα συνθήκη ενός επιβεβλημένου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, είναι πολύτιμη μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ύλη για μια νηφάλια αποτίμηση του παρελθόντος αλλά και για μια αποτελεσματικότερη θωράκιση έναντι των προκλήσεων του παρόντος και του μέλλοντος, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς ενός αριστερού κυβερνητικού εγχειρήματος: Τι θέλει και τι μπορεί να κάνει η Αριστερά στην εξουσία; Ποια είναι τα αιτούμενα και οι προϋποθέσεις μιας αριστερής διακυβέρνησης; Ποια τα όρια και τα περιθώρια ενός προοδευτικού κοινωνικού μετασχηματισμού; Ανατέμνοντας την κυβερνητική θητεία της περιόδου 2015-2019, ιχνηλατούμε το αποτύπωμα μιας σειράς αποφάσεων, πρωτοβουλιών και επιλογών που μπορούν να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα.

Είναι ίσως περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να εστιάσουμε σε όσα σηματοδότησε για την κοινωνική πλειοψηφία και την Αριστερά το κυβερνητικό εγχείρημα του 2015-2019. Εάν, δέκα χρόνια μετά, το ζητούμενο είναι η ανασύνθεση της Αριστεράς –ή, καλύτερα, η διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αναθεμελίωση, την ανάκτηση της αξιοπιστίας και την κατάλληλη εκπροσώπηση του ευρύτερου χώρου της κοινωνικής Αριστεράς–, η αριστερή κυβερνητική εμπειρία συνιστά πολύτιμη παρακαταθήκη που μπορεί να μας προσφέρει χρήσιμα εργαλεία.

Σε ποια κοινωνική ανάγκη κλήθηκε να ανταποκριθεί η κυβέρνηση που αναδείχθηκε από την εκλογική αναμέτρηση του Ιανουαρίου του 2015; Τι επιδίωκε και πώς είχε προετοιμαστεί για να το πετύχει; Ποιες ήταν οι προτεραιότητες και ποια τα εφόδιά της; Με ποια εμπόδια, προβλήματα ή διλήμματα βρέθηκε αντιμέτωπη και πώς κατάφερε –ή γιατί δεν κατάφερε– να τα υπερκεράσει; Με ποιους περιορισμούς αναμετρήθηκε και πώς τους διαχειρίστηκε; Ποιες δυνατότητες αναδείχθηκαν και πώς αξιοποιήθηκαν; Ποιες πολιτικές υλοποιήθηκαν και ποιες καινοτομίες προωθήθηκαν; Ποια λάθη έγιναν και πώς θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί; Ποια διδάγματα για το σήμερα και το αύριο μπορούμε να αντλήσουμε από την κυβερνητική αυτή περίοδο, με τη βοήθεια ορισμένων εκ των πρωταγωνιστών της;

Το ΕΝΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Τι (να) κάνει η Αριστερά όταν κυβερνά; Εμπειρίες αριστερής διακυβέρνησης», αύριο Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 (10:00 – 20:00), στη Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας» (Ακαδημίας 20, Αθήνα – 2ος όροφος), δίνοντας το λόγο σε όσους και όσες εκπροσωπούν τη νεότερη γενιά στελεχών που υπηρέτησαν το κυβερνητικό εγχείρημα της περιόδου 2015-2019 και καλώντας τους να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους ως οδηγό για το μέλλον.