«Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι για τις υποκλοπές», τονίζει σε νέα ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. «Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν στο MEGA Stories και το Inside Story δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών».

«Όταν ο ίδιος ο δημιουργός του Predator δείχνει προς τις κρατικές υπηρεσίες και δηλώνει ότι δεν θα γίνει "εξιλαστήριο θύμα", η συγκάλυψη που έχει ενορχηστρώσει ο κ. Μητσοτάκης καταρρέει.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να κανονικοποιήσουν τις παρακολουθήσεις, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίζουν ότι ακόμη και κορυφαίοι θεσμικοί παράγοντες "μπορεί να παρακολουθούνται" ή να τις εξισώνουν με διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όμως δεν πρόκειται για υπόθεση ενός ιδιώτη. Πρόκειται για οργανωμένο σκάνδαλο κατευθείαν από το γραφείο του κ. Μητσοτάκη. Πρόκειται για θεσμική εκτροπή που πλήττει ευθέως τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη.

Η Νέα Αριστερά λέει καθαρά: Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να λογοδοτήσει. Και θα λογοδοτήσει».