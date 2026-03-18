Πλήθος αγανακτισμένων κτηνοτρόφων και παραγωγών είχε συγκεντρωθεί έξω από τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ένταση επικράτησε έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου το μεσημέρι της Τετάρτης, 18/03, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για τα μέτρα ύστερα από τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα της Λέσβου. Στη σύσκεψη ήταν παρόν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, ενώ έξω από τη Περιφέρεια ήταν συγκεντρωμένοι δεκάδες κτηνοτρόφοι και παραγωγοί, οι οποίοι εξέφρασαν έντονα την αγανάκτησή τους για τις επιπτώσεις των μέτρων και του οικονομικού αδιεξόδου που είναι προ των πυλών.

Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο υφυπουργός μαζί με τον βουλευτή Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, εξήλθε του κτηρίου για να απευθυνθεί στο συγκετρωμένο πλήθος. Σύμφωνα με πληροφορίες του stonisi.gr, οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες, με τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα να ζητούν σαφείς απαντήσεις για την διάθεση των προϊόντων τους, τους ελέγχους και τη βιωσιμότητα των μονάδων τους.

Η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν μια κτηνοτρόφος απευθύνθηκε προσωπικά στον υφυπουργό, περιγράφοντας με έντονο τρόπο το αδιέξοδο που βιώνει η οικογένειά της και υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές του υπουργείου την οδηγούν σε οικονομική κατάρρευση. Η λακωνική απάντηση του κ. Κέλλα, ένα απλό «λυπάμαι», αντί να εκτονώσει την κατάσταση, πυροδότησε ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις. Οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν με έντονες διαμαρτυρίες και συνθήματα, κρίνοντας τη στάση του ανεπαρκή μπροστά στη σοβαρότητα της κατάστασης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα πίεσης, ο υφυπουργός αποσύρθηκε βιαστικά στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο παρέμεινε περικυκλωμένο από διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους για περίπου δύο ώρες.

Τελικά, αποχώρησε συνοδεία αστυνομικών, τη στιγμή που το πλήθος άρχισε σταδιακά να αποχωρεί. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω της έντονη δυσαρέσκεια, με τους κτηνοτρόφους να διαμηνύουν πως είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν δοθούν άμεσα ουσιαστικές λύσεις.

