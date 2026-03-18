«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της.»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επανέρχεται με σφοδρή ανακοίνωση για τις ευθύνες του πρώην υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για πλήρη σιωπή και συγκάλυψη. Όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση αποφεύγει να τοποθετηθεί δημόσια για τα στοιχεία που φέρνουν στο φως νέες σοβαρές αποκαλύψεις σχετικά με τη δράση και τους συνεργάτες του πρώην υπουργού.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η κατάθεση εγγράφου από τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκο, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το έγγραφο αποδεικνύει ότι ο κ. Αυγενάκης γνώριζε πλήρως το πάρτι διαφθοράς στον Οργανισμό και τις αδιαφανείς διαδικασίες που ακολουθούνταν κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Παράλληλα, πρόσφατες έρευνες των αρχών φέρνουν στο φως ότι πρόσωπα του στενού κύκλου συνεργατών του κ. Αυγενάκη φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση εργαζομένων, από την οποία αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ. Κάποια από αυτά τα πρόσωπα εμφανίζονται συνδεδεμένα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω αποκαλυπτικών επισυνδέσεων με διευθυντικό στέλεχος του πρώην υπουργού.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η σιωπή της κυβέρνησης προκαλεί ερωτήματα για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στην πολιτική ζωή της χώρας. Ζητείται άμεση απάντηση για το αν η κυβέρνηση θα αναλάβει τις ευθύνες της ή θα συνεχίσει να καλύπτει τον πρώην υπουργό.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις, όπως σημειώνει το κόμμα, επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά έχει συνέπειες για τη λειτουργία των δημόσιων φορέων σήμερα και υπογραμμίζουν την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των παραβάσεων. Η πολιτική ευθύνη για την προστασία της δημόσιας περιουσίας και τη διαφάνεια στα δημόσια ταμεία βαραίνει όσους κατέχουν σήμερα τη διακυβέρνηση.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταλήγει ότι η χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί την ατιμωρησία και καλεί τη δικαιοσύνη και τα αρμόδια όργανα να εξετάσουν όλα τα στοιχεία και να διασφαλίσουν ότι οι εμπλεκόμενοι θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Η πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρεται, αποτελεί ζήτημα δημοκρατικής τάξης και εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.