«Όταν πληρώνει η Βουλή, οφείλουν να λένε για τη Βουλή. Δεν με ενόχλησε κάτι» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Νικήτας Κακλαμάμης, μιλώντας σήμερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες επί της ουσίας επέκρινε τον Βασίλη Κικίλια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι παρουσίασε το αυτονόητο ως δική του πρόταση. «Οι υπουργοί καλό είναι να κοιτούν τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοικτές πόρτες. Πράγματι ο Βασίλης, με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι αυτό είναι αυτονόητο», τόνισε με νόημα.

«Όταν πληρώνει η Βουλή, οφείλουν να λένε για τη Βουλή. Δεν με ενόχλησε κάτι», πρόσθεσε και εξήγησε τι ισχύει. «Από το 2010 με ομόφωνη απόφαση τότε, η Βουλή είχε αποφασίσει για τους πεσόντες εν ώρα καθήκοντος των Ενόπλων Δυνάμεων, να στηρίζει τα παιδιά τους οικονομικά. Το 2011 το μέτρο επεκτάθηκε γενικότερα σε όλους τους ένστολους. Για οικογένειες πεσόντων με ένα παιδί το ποσό είναι 10.000 ευρώ ετησίως, 18.000ευρώ για δύο, 21.000 ευρώ για 3 και 25.000 ευρώ από τρία και επάνω μέχρι την ενηλικίωση. Τα ποσά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα», ανέφερε εν συνεχεία ενημερώνοντας πως εφόσον σπουδάζουν τα παιδιά η ενίσχυση επεκτείνεται μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του.

«Έχω απλουστεύσει και την διαδικασία, δεν περνάει πλέον από την Διάσκεψη των Προέδρων, οι υποθέσεις πάνε κατευθείαν στο Γενικό Γραμματέας της Βουλής και υπογράφει», σημείωσε εν συνεχεία, συμπληρώνοντας πως οι υιοθεσίες στη Βουλή κοστίζουν περίπου 700.000 ευρώ ετησίως.