«Τα πράγματα είναι απλά: αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας» σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η νέα επεκτατική πολιτική του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οδηγεί τους ευρωπαϊκούς λαούς σε μια νέα εμπειρία με θεαματικό τρόπο», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών.

Πρόσθεσε πως: «μια εμπειρία που ήδη ο λαός μας έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες. Ενώ είναι μέλη του ΝΑΤΟ να απειλούνται από άλλα ισχυρά μέλη της συμμαχίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμα πως «τα πράγματα είναι απλά: αν δεν καταφέρουμε να ενώσουμε τους φόβους μας, δεν θα ενώσουμε ποτέ τις ελπίδες μας. Γι’ αυτό σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να στηρίξουν, δηλώνοντας παρόντες, το σχέδιο για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Γιατί αν συνεχιστούν οι παράλληλοι μονόλογοι οδηγούμαστε σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο με πολύ επικίνδυνες επιπτώσεις για όλους» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.