Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε και επίσημα ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά από τη σχετική ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος.

Ο Νικόλας Φαραντούρης μετά και την επίσημη διαγραφή του προέβη στην εξής δήλωση: «Συνεχίζω το έργο μου για τα κόκκινα δάνεια, τους αγρότες μας, την ασφάλεια της πατρίδας μας και την περιφερειακή ανάπτυξη, στο Στρασβούργο σήμερα και όλη την εβδομάδα, στις Βρυξέλλες, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα κάθε Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα αφορούν αυτούς που τ' αποφάσισαν».

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος διέγραψε τον Νικόλα Φαραντούρη από την ευρωομάδα του κόμματος και ζήτησε να παραδώσει την έδρα του.

Καταλυτικό ρόλο στην απόφαση έπαιξαν οι τότε δηλώσεις του ευρωβουλευτή για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου αναφέρει ότι «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».