«Ο χώρος της ευρύτερης Αριστεράς να συναντηθεί και να συζητήσει προγραμματικά», τόνισε ο Χαρίτσης.

Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική παρουσία χωρίς ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση, τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στη χώρα διαμορφώνεται μια πολιτική συνθήκη που «από τη μία δείχνει μια τεράστια κοινωνική δυσαρέσκεια, μια οργή αγανάκτηση και έναν φόβο απέναντι στην κυβέρνηση», η οποία «λειτουργεί με όρους καθεστώτος», επεσήμανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ERTNEWS,

Παράλληλα, όμως, αυτή η κοινωνική δυναμική «δεν μεταφράζεται πολιτικά σε ανατροπή της πολιτικής κυριαρχίας της κυβέρνησης της Δεξιάς», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην ύπαρξη «μιας κοινωνίας χαμηλών προσδοκιών», εξηγώντας ότι πολίτες απογοητευμένοι και ιδιαίτερα «οι προοδευτικοί και Αριστεροί πολίτες, δεν περιμένουν ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο». Εκεί, πρόσθεσε, «μπαίνει η ευθύνη» των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, κυρίως της Αριστεράς, «να ξαναδώσουν στον κόσμο την ελπίδα».

Άσκησε κριτική στη λογική της επικοινωνιακής πολιτικής, λέγοντας ότι αυτό «δεν μπορεί να γίνει απλώς και μόνο με εξαγγελίες και με διαγγέλματα και με βαρύγδουπες ανακοινώσεις». Αυτό που λείπει, τόνισε, είναι «η προγραμματική ουσία» και «το πώς θα ταυτιστούν οι πολιτικές δυνάμεις» με τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα.

Ερωτηθείς για συνεργασίες, επεσήμανε ότι η Νέα Αριστερά ήταν η πρώτη που μίλησε για λαϊκό μέτωπο πριν από ενάμισι χρόνο. Η προσέγγιση του κόμματος δεν αφορά γενικώς και αορίστως συνεργασίες, αλλά «ένα λαϊκό μέτωπο το οποίο θα έχει συγκεκριμένα πολιτικά και προγραμματικά χαρακτηριστικά», συμπλήρωσε.

Προσδιόρισε το εύρος των δυνάμεων στις οποίες απευθύνεται το κάλεσμα, λέγοντας: «Από τη ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία και τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας». Αυτό που χρειάζεται είναι «ένας χώρος της ευρύτερης Αριστεράς να συναντηθεί και να συζητήσει προγραμματικά», τόνισε.

Σε ερώτηση για την κρίση εμπιστοσύνης, αναφερόμενος και στην περίοδο 2019 - 2023, είπε ότι αυτή σχετίζεται με το ότι «πολλές φορές οι δυνάμεις της Αριστεράς δεν μίλησαν καθαρά και με σαφήνεια και με ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα». Τόνισε ότι «όταν καταφεύγεις σε έναν λόγο του μέσου όρου, σε μια προγραμματική πρόταση θολή, τότε αποσυνδέεσαι ακριβώς από εκείνους τους οποίους θέλεις να εκπροσωπήσεις».

Για τη στρατηγική της επόμενης περιόδου, είπε ότι «χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να προχωρήσει μια διαδικασία συνεργασιών και διαμόρφωσης ενός μετώπου που θα μπορέσει να δώσει μια αριστερή διέξοδο στη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα». Αναφερόμενος στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι θα συζητηθούν ανοικτά οι διαφορετικές προσεγγίσεις και πως η στρατηγική κατεύθυνση είναι «η απόφαση του Συνεδρίου μας να προχωρήσουμε στη λογική του λαϊκού μετώπου στη βάση συγκεκριμένης προγραμματικής πρότασης χωρίς αποκλεισμούς, γιατί αυτό έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική κοινωνία και εμείς θέλουμε να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι».

Χαρίτσης για Καρυστιανού: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπαίνουν σε λογικές διαβούλευσης»

Ο Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε πως αποδεικνύεται ότι όσοι μιλούν για υπέρβαση του άξονα Αριστερά - Δεξιά «τελικά μιλούν από τη σκοπιά της Δεξιάς και πολλές φορές από τη σκοπιά της δεξιάς της Δεξιάς».

Σχετικά με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, επεσήμανε ότι «δεν μπαίνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα σε λογικές διαβούλευσης. Τελεία και παύλα», και εξέφρασε προβληματισμό για μια λογική που επικαλείται τη Δικαιοσύνη με τρόπο που συνεπάγεται αφαίρεση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Για τους αγρότες, υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν είναι μια συζήτηση τεχνική. «Εδώ μιλάμε για την επιβίωση ολόκληρου του πρωτογενούς τομέα», είπε και έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα «την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας». Τόνισε πως απαιτείται ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τον αγροτικό τομέα: «Πώς αντιμετωπίζουμε την κλιματική κρίση, πώς προωθούμε νέες καλλιέργειες και πώς στηρίζουμε τους νέους αγρότες».

Παράλληλα έθεσε το ερώτημα: «Πώς γίνεται να μιλάμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό μόνο όταν αφορά τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας; Τι γίνεται όμως όταν δίνει φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο; Τι γίνεται όταν μειώνει τους φόρους για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία;».

Τέλος, υπογράμμισε πως με την κυβέρνηση «των υποκλοπών, των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορούν να υπάρχουν συναινέσεις» και πρόσθεσε ότι «το μόνο θετικό είναι ότι σε ένα χρόνο λήγει η θητεία αυτής της κυβέρνησης».

