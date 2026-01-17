Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «πόλος ανασύνθεσης και συνεργασίας», επισημαίνοντας πως η συζήτηση για το Σύνταγμα είναι «μία κορυφαία πολιτική συζήτηση, πάνω στην οποία ήδη εργαζόμαστε».

Η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δεν έρχεται σε αντίθεση με την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρει στη συνέντευξη του στη Ναυτεμπορική, ο Σωκράτης Φάμελλος.

Την ίδια στιγμή εφιστά την προσοχή των βουλευτών του κόμματος στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, ώστε να είναι καθαρό αυτό το μήνυμα. Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

Η κυβέρνηση κέρδισε την αντιπαράθεση με τους αγρότες;

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες που κινητοποιούνται και αγωνίζονται ως εχθρό, γιατί θέλει να κρύψει τις ευθύνες της για την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. Οι αγρότες διεκδικούν την επιβίωση του αγροτικού τομέα, για να έχουν οι καταναλωτές φθηνά, ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και η κυβέρνηση αντιπαρατέθηκε μαζί τους, για να τους διασπάσει και να τους εξαπατήσει. Θέλει να κρύψει τις ευθύνες της, ότι δεν έχει σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, ότι ευθύνεται για το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τον αφανισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας από την ευλογιά και την κλοπή 1 δισ. από τους τίμιους αγρότες στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις γαλάζιες ακρίδες, τους Χασάπηδες και τους Φραπέδες. Για αυτό κατέφυγε στον κοινωνικό αυτοματισμό, τις απειλές για πρόστιμα, τις δικαιολογίες περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου, μέχρι και την πρόταση Γεωργιάδη να κοπούν οι επιδοτήσεις. Ο προγραμματισμένος διάλογος της Δευτέρας είναι νίκη του αγροτικού κινήματος. Και η επόμενη νίκη θα είναι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, τα οποία στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Εκτιμάτε ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο 2026;

Πρέπει να γίνουν εκλογές το συντομότερο. Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι και απαίτηση της κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζει την κυβέρνηση διεφθαρμένη και ακατάλληλη. Είμαστε τελευταίοι στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη και στον μέσο μισθό, πρώτοι στις ιδιωτικές δαπάνες στην Υγεία, στην Παιδεία και στη Στέγη. Η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς, των ρουσφετιών, της ακρίβειας, των καρτέλ που κορόιδεψε τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, τους νέους για να υφαρπάξει την ψήφο τους πρέπει να φύγει άμεσα. Και έχουμε καταθέσει ξεκάθαρη πρόταση, για μία προοδευτική κυβέρνηση, που θα κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα.

Η πρότασή σας για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων με στόχο κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές είναι γνωστή. Βλέπετε να προχωράει και εάν όχι γιατί;

Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να έχουμε στις επόμενες εκλογές προοδευτική κυβέρνηση είναι η μόνη λύση στη βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση της χώρας μας. Δεν υπάρχει περιθώριο για κομματικούς εγωισμούς, ιδιοτέλειες και αδιέξοδες μοναχικές πορείες. Πάνω από το κομματικό συμφέρον είναι το κοινωνικό. Και αυτή είναι η μόνη πρόταση που μπορεί να εμπνεύσει και να δώσει προοπτική και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Η πρότασή μας εισπράττει κοινωνική αποδοχή, αλλά υπάρχουν καθυστέρηση και αρνήσεις, μέχρι στιγμής, από τα προοδευτικά κόμματα. Δεν υπάρχει όμως η πολυτέλεια της αναμονής όταν η κοινωνία αγωνιά. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Όσοι αρνηθούν τη συνεργασία, οφείλουν να εξηγήσουν στους πολίτες γιατί δίνουν το φιλί της ζωής σε μια επικίνδυνη, διεφθαρμένη δεξιά κυβέρνηση και αφήνουν χώρο σε αντιπολιτικές επιλογές. Η ευθύνη όλων μας είναι ιστορική.

Επηρεάζει το εγχείρημα Τσίπρα τον ΣΥΡΙΖΑ; Με δεδομένο μάλιστα ότι υπάρχουν βουλευτές που δεν αποκλείουν την μετακίνησή τους σε ένα νέο κόμμα; Γι αυτούς δεν ισχύουν οι λόγοι διαγραφής του Νικόλα Φαραντούρη;

Στην ενωτική προσπάθεια για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της πιο τίμιας κυβέρνησης, που έβγαλε τη χώρα από τη χρεοκοπία και από τα μνημόνια, με κοινωνικό κράτος και σημαντικές νίκες στην εξωτερική πολιτική.

Η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δεν έρχεται σε αντίθεση με την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Είναι πολιτικός στόχος, στον οποίον συμφωνούμε όλοι. Προφανώς και χρειάζεται προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις των βουλευτών, ώστε να είναι καθαρό αυτό το μήνυμα.

Αλλά είναι αναντίστοιχη η σύγκριση με τον Νίκο Φαραντούρη, που αποπέμφθηκε από την ευρωομάδα, διότι δεν δεσμεύθηκε ότι θα συνεχίσει να εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τους ψηφοφόρους του.

Μπορεί ένα νέο κόμμα να αποτελέσει τον πόλο συσπείρωσης του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου;

Πόλος συσπείρωσης του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου και ξεκάθαρη λύση ελπίδας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί η πρόταση μας για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα κερδίσει τις εκλογές.

Το κόμμα Καρυστιανού πώς αναδιατάσσει κατά την άποψή σας το πολιτικό σύστημα; Απειλεί περισσότερο την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν απειλείται, ούτε φοβάται πολιτικές κινήσεις ή πρωτοβουλίες. Ο αντίπαλος μας, όπως και της κοινωνίας, είναι η άδικη δεξιά πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Θεωρώ πάντως, αδικαιολόγητο λάθος της κας Καρυστιανού την ταύτιση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο! Δεν είναι ίδιες η κυβερνήσεις που χρεοκόπησαν την Ελλάδα, με την κυβέρνηση που την έβγαλε από τα μνημόνια. Δεν είναι ίδια η κυβέρνηση της ακρίβειας, των σκανδάλων και της διαφθοράς με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν είναι το ίδιο η ΝΔ που ευθύνεται για το έγκλημα των Τεμπών, το μπάζωμα και την επιχείρηση συγκάλυψης, με εμάς που κάνουμε τα πάντα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Από την άλλη, ξεκαθαρίζω ότι η εναλλακτική απάντηση στη δεξιά πολιτική πρέπει να έχει ξεκάθαρο προοδευτικό, αριστερό πρόσημο. Δεν είναι το ίδιο να εξυπηρετείς τα καρτέλ, τα μεγάλα συμφέροντα, τους λίγους και ισχυρούς, με το να αγωνίζεσαι υπέρ της κοινωνίας.

Μιλάτε για αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο συσχετισμός δυνάμεων στην Βουλή ευνοεί την πρόθεση Μητσοτάκη να αποτυπωθεί σε συνταγματικές αρχές η νεοφιλελεύθερη στροφή και όχι μία αναθεώρηση σε προοδευτική κατεύθυνση.

Η συζήτηση για το Σύνταγμα είναι μία κορυφαία πολιτική συζήτηση, πάνω στην οποία ήδη εργαζόμαστε. Έχουμε ήδη μιλήσει για κάποιες από τις προτάσεις μας. Την κατάργηση της σημερινής πρόβλεψης του άρθρου 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη μη εκλογή μονοκομματικού Προέδρου της Δημοκρατίας, τη θωράκιση των ανεξάρτητων Αρχών, την καθιέρωση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους, την προστασία της εργασίας, την κατοχύρωση ατομικών ελευθεριών, το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου, την προστασία της δημόσιας περιουσίας, τη δυνατότητα των πολιτών να φέρουν προς συζήτηση νομοσχέδια, κατοχυρώνοντας τον θεσμό του δημοψηφίσματος μετά από λαϊκή πρωτοβουλία. Και άλλα πολλά. Οι προτάσεις μας θα εμπλουτιστούν μέσα από ένα διάλογο που θέλουμε να κάνουμε με όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις. Και αυτή η συζήτηση θα συμβάλει στην πολιτική αλλαγή. Γιατί έχουμε απέναντί μας μία κυβέρνηση που παραβιάζει ανερυθρίαστα και πολλαπλώς το Σύνταγμα για να συντηρήσει το καθεστώς εξουσίας. Ένας συντηρητικός συσχετισμός δυνάμεων μπορεί να επιχειρήσει να σταματήσει προοδευτικές αλλαγές και να υποβαθμίσει θετικές προβλέψεις του Συντάγματος, όπως έκανε η ΝΔ και το 2019. Για αυτό στοχεύουμε στην πολιτική αλλαγή. Μόνο μια προοδευτική πλειοψηφία θα εξαλείψει τον κίνδυνο συντηρητικών αλλαγών. Μία προοδευτική κυβέρνηση εξασφαλίζει και τη συνταγματική αναθεώρηση προς όφελος της κοινωνίας και της Δημοκρατίας. Ας μην αφήσουμε και αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη.