Δήλωση έκανε ο υπεύθυνος εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Δηλώσεις έκανε ο Δημήτρης Μάντζος για την συνάντηση εντός Φεβρουαρίου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως τονίζει ο κ. Μάντζος «Η σημερινή αναφορά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χ. Φιντάν στην προοπτική «μόνιμης λύσης στο πρόβλημα του Αιγαίου, σε θέματα όπως υφαλοκρηπίδα και χωρικά ύδατα» προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία, ιδίως επειδή αυτή συνδέθηκε με επικείμενη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο».

Και συνεχίζει «Όπως είναι παγίως αποδεκτό και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το ζήτημα των χωρικών υδάτων αφορά στην εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο οποιαδήποτε διαπραγμάτευσης. Η δε επέκτασή τους, σύμφωνα με την UNCLOS, συνιστά μονομερές δικαίωμα της χώρας, η άσκηση του οποίου δεν τελεί υπό οποιαδήποτε αίρεση ή άδεια ή συμφωνία με τρίτα κράτη».

Κλείνοντας τόνισε «Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας - Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Οφείλει δε να γίνεται πάντοτε χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και χωρίς επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική και μόνο κατανάλωση. Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να εγγυηθεί έμπρακτα ότι η ως άνω πάγια εθνική θέση δεν θα αμφισβητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαλόγου των δύο χωρών ή και σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο».