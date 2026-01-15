«Σε μια εποχή όπου ακόμη και φιλελεύθερες δημοκρατίες πλήττονται από την υποχώρηση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παρακαταθήκη της Κλοντέτ Κόλβιν παραμένει πυξίδα για τους αγώνες και τις αξίες του προοδευτικού κόσμου», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πέθανε χθες σε ηλικία 86 χρόνων η Κλοντέτ Κόλβιν, αγωνίστρια για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ. Όταν στις 2 Μαρτίου 1955, η 15χρονη τότε Αφροαμερικανίδα Κλοντέτ Κόλβιν αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σε μια λευκή γυναίκα αντιπαλεύοντας τις φυλετικές διακρίσεις, ελάχιστοι στάθηκαν στο πλευρό της», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εκείνο το κορίτσι, η Κλοντέτ Κόλβιν, που συνελήφθη από την αστυνομία της Αλαμπάμα για την αξιοπρεπή και γενναία πράξη της, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Πράξεις, όπως εκείνες της Κλοντέτ Κόλβιν και της Ρόζα Παρκς άναψαν τη σπίθα της αμφισβήτησης κατά των πολιτικών φυλετικού διαχωρισμού και ενέπνευσαν ένα ολόκληρο κίνημα κατά των διακρίσεων», αναφέρει.

«"’Ενιωσα απογοητευμένη και θυμωμένη, όχι φοβισμένη, γιατί γνώριζα ότι καθόμουν στη σωστή θέση". Είναι ακριβώς αυτές οι πράξεις καθημερινής, ηθικής και πολιτικής αντίστασης που σφυρηλατούν τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και γίνονται θεμέλια των κινηματικών και θεσμικών αγώνων, μετατρέποντας τον θυμό, την απογοήτευση και την αδικία σε δύναμη κοινωνικής αλλαγής. Σε μια εποχή όπου ακόμη και φιλελεύθερες δημοκρατίες πλήττονται από την υποχώρηση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παρακαταθήκη της Κλοντέτ Κόλβιν παραμένει πυξίδα για τους αγώνες και τις αξίες του προοδευτικού κόσμου», καταλήγει η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.