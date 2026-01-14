Μετά την κατάθεση του πρώην υπουργού στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πόλεμο» ανακοινώσεων, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, προκάλεσε η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν λόγο για «πλήρη πολιτική δικαίωση» του κόμματος και του Μάκη Βορίδη από την κατάθεση του Σταύρου Αραχωβίτη που «αποδόμησε οριστικά το αφήγημα της αντιπολίτευσης για την εφαρμογή της λεγόμενης τεχνικής λύσης».

Η κατάθεση «αντί να πλήξει τη ΝΔ, επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο ότι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνες που δημιούργησαν το πρόβλημα, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πλέον, επιχειρεί να αλλάξει μία παθογένεια του παρελθόντος», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης, η ΝΔ εργαλειοποίησε την κατάθεση Αραχωβίτη

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στα όσα ανέφεραν πηγές της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «μνημείο παραπληροφόρησης» και κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι εργαλειοποίησε την κατάθεση του Σταύρου Αραχωβίτη, «για να παρουσιάσει ως “αθώο” τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Η σημερινή ανακοίνωση των μελών της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή αποτελεί μνημείο παραπληροφόρησης, προκειμένου να καλύψουν τις πρωτοφανείς κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις τους και να αμνηστεύσουν τους δύο υπουργούς τους.

Η Νέα Δημοκρατία εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση του κ. Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως «αθώο» τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, για τον οποίο η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του.

Ξέχασε το κυβερνών κόμμα ότι το πράσινο φως για βοσκοτόπια δίχως ζώα που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ανήγαγε σε επιστήμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Το περίφημο «συμφωνώ» του κ. Βορίδη είχε σαν αποτέλεσμα κατά τη θητεία του να εκτοξευτεί η χρήση βοσκοτόπων για λήψη Εθνικού Αποθέματος. Έφτασε μάλιστα να είναι 5 φορές μεγαλύτερη από το 2018 και 35 φορές μεγαλύτερη (!) από το 2022.

Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σχολίασε ότι «το ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ», αναφέροντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη «υπερασπίζεται ανοιχτά» τον Σταύρο Αραχωβίτη, «υψώνοντας πολιτική ασπίδα».

«Με αυτή τη στάση, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.

Η δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου

Το ΠΑΣΟΚ έγινε ΣΥΡΙΖΑ!

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όχι μόνο υπερασπίζεται ανοιχτά τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχωβίτη, αλλά σπεύδει να καταγγείλει ως «εργαλειοποίηση» την ανάδειξη των ίδιων του των παραδοχών.

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υψώνει πολιτική ασπίδα προστασίας σε έναν πρώην υπουργό που παραδέχτηκε ότι η λεγόμενη «τεχνική λύση» ήταν νόμιμη, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αυτή τη στάση, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι και με τη βούλα λειτουργεί ως πολιτικό συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση της ΝΔ έπαθε ΣΥΡΙΖΑ

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στην Αλεξάνδρα Σδούκου ότι «ΣΥΡΙΖΑ έπαθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που τις “πατέντες” των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ τις απογείωσε και έστησε το “γαλάζιο” πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη Σδούκου

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη.

ΣΥΡΙΖΑ έπαθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κα. Σδούκου, που τις «πατέντες» των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ τις απογείωσε και έστησε το «γαλάζιο» πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έχετε αλήθεια κάτι να μας πείτε για το «συμφωνώ»του κ. Βορίδη που έστρωσε το χαλί στους «γαλάζιους φραπέδες»;

Ούτε ένα επιχείρημα δεν βρήκατε να βάλετε στην ανακοίνωση σας για να υπερασπιστείτε τον υπουργό σας;