«Φωτιές» στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άναψε η κατάθεση του Σταύρου Αραχωβίτη που διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το τελευταίο δεκάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Αραχωβίτης παρουσίασε ως αναγκαιότητα την εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» λέγοντας πως αρχικά καθιερώθηκε επί υπουργίας Καρασμάνη, ως προσωρινή λύση, και στη συνέχεια εφαρμόστηκε γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να διευρυνθούν τα επιλέξιμα βοσκοτόπια.

«Αν καταργούσαμε τότε την τεχνική λύση θα μας επέβαλλαν πρόστιμα, όπως τα 460 εκατ.ευρώ, που πληρώσαμε το 2012-2013», τόνισε, λέγοντας πως η εφαρμογή της και οι σχετικοί έλεγχοι έγιναν σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, παίρνοντας τον λόγο σημείωσε πως «άρα, λέτε ότι καλώς υπέγραψε ο κ. Βορίδης, αφού τόσο εσείς όσο και ο συνάδελφός σας επί ΣΥΡΙΖΑ,Βαγγέλης Αποστόλου, είχατε βάλει την υπογραφή σας στην τεχνική λύση».

«Αυτό είναι δική σας προσέγγιση. Το “συμφωνώ” που υπέγραψα εγώ ήταν σε εφαρμογή της 873 Κοινής Υπουργικής Απόφασης», απάντησε ο κ. Αραχωβίτης, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να επανέρχεται λέγοντας ότι «με όσα είπατε καταρρίψετε την κωμωδία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ευθύνες Βορίδη».

Οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και του Μακάριου Λαζαρίδη, όταν ο εισηγητής της ΝΔ επικαλούμενος τοποθέτηση του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και αγροτοσυνδικαλιστή Βασίλη Σμπώκου, είπε πως επί ΣΥΡΙΖΑ πληρώθηκαν κτηνοτρόφοι στην Κρήτη από τον ΕΛΓΑ που δεν το δικαιούνταν.

Ο Βασίλης Κόκκαλης αντέδρασε έντονα, λέγοντας πως ο τότε πρόεδρος του ΕΛΓΑ τον ενημέρωσε πως δεν έγιναν αυτές οι πληρωμές με αποτέλεσμα να υπάρξει η παρακάτω αντιπαράθεση.

Βασίλης Κόκκαλης: Καταγγέλλω για σόου και πολιτική αλητεία τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Κατασκεύασε ένα ψέμα, με σκοπό να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, έδινε λεφτά σε απατεώνες όπως η τωρινή. Ότι δόθηκαν αποζημιώσεις χωρίς να το δικαιούνται. Ο πρώην πρόεδρος όμως ΕΛΓΑ με παρέμβασή του σε μένα τον διέψευσε. ΑΝ επιμένουν να μας ενημερώσει ο ΕΛΓΑ.

Μακάριος Λαζαρίδης: Σόου κάνει διαχρονικά ο κ. Κόκκαλης από τότε που ήταν στην ΝΔ και τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μετά στους ΑΝΕΛ, τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω που αλλού θα πάει μετά. Αντί να μιλάει για πολιτική αλητεία, περίμενα να έχει την πολιτική ευθιξία να ζητήσει εξαίρεσή του καθώς ήταν υφυπουργός του κ. Αραχωβίτη. Αυτό δεν είναι ούτε πολιτικά, ούτε ηθικά σωστό.

Βασίλης Κόκκαλης: Δεν κάνω σόου. Σας πιάσαμε στα πράσα και φάγατε τα μούτρα σας. Τολμάτε να ζητήσουμε τα στοιχεία από τον ΕΛΓΑ; Να δούμε ποιος είναι ψεύτης; Υποβάλλουμε αίτημα να χορηγηθούν στοιχεία από τον ΕΛΓΑ

Μακάριος Λαζαρίδης: Εδώ ο κ. Κόκκαλης μας έβγαλε ότι όλο αυτό που στήθηκε τους προηγούμενους μήνες για την ΝΔ και τον κ. Βορίδη ήταν μόνο για τις εντυπώσεις, καθώς όπως μας είπε ο ίδιος όσο και ο κ. Αραχωβίτης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε την τεχνική λύση γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Έπέσαν οι μάσκες σήμερα.