Χτες το βράδυ η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ΔΣ του συλλόγου και επιτέθηκε στα μέλη του ΔΣ.

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση της Μαρίας Καρυστιανού με τα άλλα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023. Το επίδικο της σύγκρουσης είναι το «κόμμα Καρυστιανού». Χτες το βράδυ η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ΔΣ του συλλόγου και επιτέθηκε στα μέλη του ΔΣ που είχαν ζητήσει την παραίτησή της από τη θέση της προέδρου. Το ΔΣ ανταπάντησε σε εξίσου οξύ τόνο, κατηγορώντας την Καρυστιανού για κακοδιαχείριση στα οικονομικά του συλλόγου.

Τόσο το περιεχόμενο όσο και το ύφος της αντιπαράθεσης προκαλούν «μούδιασμα» στους πολίτες που κινητοποιήθηκαν για να αποδοθεί δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών. Επιπλέον, η κλιμακούμενη αντιπαράθεση θα έχει επιπτώσεις και στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό αφού το «κόμμα Καρυστιανού» καταγράφει αξιοσημείωτη δυναμική πριν καν ανακοινωθεί επίσημα η ίδρυσή του.

Τρικλοποδιές εκ των έσω

Στην ανάρτησή της με την οποία απάντησε στις δηλώσεις των μελών του ΔΣ περί καθαίρεσής της, η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγιο για συνεχείς «τρικλοποδιές» εκ των έσω καθώς και για κομματικά κριτήρια στο εσωτερικό του συλλόγου. Χαρακτηρίζει δε εκ νέου παράνομο το αίτημα των υπολοίπων μελών του ΔΣ να παραιτηθεί από πρόεδρος. Υποστηρίζει επίσης ότι τα άλλα μέλη του ΔΣ αρνούνται να δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις του συλλόγου όπως η ίδια έχει ζητήσει.

Καταλήγοντας, η Καρυστιανού επισημαίνει: «Νοιώθω ότι δεν μπορώ να είμαι Μέλος αυτού του Δ.Σ. του Συλλόγου. Για αυτό και λόγω της σήμερα δηλούμενης αποχώρησής μου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εκ των πραγμάτων, μένουν 6 αντί των 7 Μελών που απαιτεί το άρθρο 5. του Καταστατικού». Και προσθέτει: «Σε αυτήν τη βάση, αλλά και για λόγους διάγνωσης της βούλησης του υπέρτατου συλλογικού οργάνου του Συλλόγου, δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του, είναι επιβεβλημένο να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Άγνωστα επιτελεία

Σε ανάλογα οξύ τόνο ήταν και η ανταπάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των συγγενών. Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η Μαρία Καρυστιανού έκανε δαπάνες χωρίς την έγκριση του ΔΣ. Υπογραμμίζει δε ότι «η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του Δ.Σ. για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της, με τις οποίες τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δε συμφωνούμε. Ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα συνιστά η αποκάλυψη της συνεργασίας που έχει αναπτύξει μήνες τώρα, με άγνωστους προς εμάς "συνεργάτες" και "επιτελεία", για τη δημιουργία κινήματος ή πολιτικού κόμματος, χωρίς καμία σχετική ενημέρωση του Δ.Σ., καθώς και η συμμετοχή της σε δράσεις που οργανώνουν από κοινού για το σκοπό αυτό, κατά τις οποίες χρησιμοποιεί την ιδιότητά της ως Προέδρου του Συλλόγου».

Το ΔΣ καταλήγει ζητώντας την «άμεση παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου και την παράδοση των τραπεζικών καρτών που είναι συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου».

Μια επιζήμια αντιπαράθεση

Είναι πολύ άβολο να σχολιαστεί δημοσιογραφικά αυτή η τόσο οξεία αντιπαράθεση μεταξύ ανθρώπων που έχουν ζήσει μια αδιανόητη τραγωδία. Αλλά από τη στιγμή που οι ίδιοι οι συγγενείς αντιπαρατίθενται δημόσια, δεν μπορούμε να μη τη σχολιάσουμε. Ας σταθούμε λοιπόν σε πέντε σημεία:

1. Με την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, επισημοποιείται η διάσπαση του «μετώπου των Τεμπών». Αυτή η διάσπαση εκ των πραγμάτων αποδυναμώνει το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης.

2. Η αντιπαράθεση γενικά και ειδικά οι αιτιάσεις για τα οικονομικά υπονομεύουν το ηθικό κύρος όλων των συγγενών. Αυτό το ύφος αντιπαράθεσης είναι σύνηθες στις πολιτικές και συνδικαλιστικές συλλογικότητες, αλλά από το σύλλογο των Τεμπών οι πολίτες είχαν διαφορετικές προσδοκίες.

3. Η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού ήταν αναπότρεπτη από τη στιγμή που οι υπόλοιποι συγγενείς αντιτίθενται στο κόμμα της. Ωστόσο, ήρθε με καθυστέρηση, αφού είχε ξεσπάσει αυτή η επιζήμια για την υπόθεση των Τεμπών αντιπαράθεση. Ο όλος χειρισμός ήταν ο χειρότερος δυνατός.

4. Το νέο κόμμα ξεκινάει με σύγκρουση που σε κάθε περίπτωση το βλάπτει πολιτικά

5. Οι κυβερνητικοί παράγοντες δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για τις εξελίξεις.