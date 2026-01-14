«Η ύπαρξη ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων, που καταδεικνύει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, πρέπει να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη.»

Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, δήλωσε ότι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «για να μην παραποιούνται τα λεγόμενά μου, ξεκαθαρίζω ότι στο σκάνδαλο του OΠEKEΠE υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες και επειδή, όπως ανέφερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν είμαι Εισαγγελέας ή Δικαστής για να κρίνω το νομικό σκέλος της υπόθεσης, η ύπαρξη ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων, που καταδεικνύει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, πρέπει να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη.» Τέλος υπογράμμισε ότι γι’ αυτό έπρεπε να είχε συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή, προκειμένου να εξεταστούν πλήρως οι καταγγελίες και να διασφαλιστεί η διαφάνεια.

