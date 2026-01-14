Οι υπογράφοντες βουλευτές κάνουν λόγο μεταξύ άλλων για απόφαση της κυβέρνησης χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με παραγωγικούς φορείς.

Αίτημα για τη σύγκληση Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ώστε η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για την συμφωνία Mercosur που προβλέπει μεταξύ άλλων την ειισαγωγή αγροκτηνοτροφικών προϊόντων, κατέθεσαν 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Οι υπογράφοντες βουλευτές κάνουν λόγο μεταξύ άλλων για απόφαση της κυβέρνησης χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με παραγωγικούς φορείς που ενδεχομένως να έχει μη αναστρέψιμες αρνητικές συνέπειες για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας.

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και προσωπικά ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δέσμιοι του αυταρχικού και αντιδημοκρατικού τρόπου διακυβέρνησης, αποφάσισαν να συνυπογράψουν την συμφωνία της Ε.Ε. με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, την επικαλούμενη MERCOSUR, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση της Βουλής, χωρίς κανένα διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς και ιδιαίτερα τους αγρότες.

Η επιλογή αυτή συνιστά σοβαρή θεσμική υποβάθμιση του Κοινοβουλίου, αλλά και συνειδητή πολιτική αμέλεια απέναντι σε μια συμφωνία με μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία, την αγροτική παραγωγή, τη διατροφική ασφάλεια και την περιφερειακή συνοχή της χώρας.

Η Συμφωνία Ε.Ε. – MERCOSUR διευρύνει τις υφιστάμενες εμπορικές ανισορροπίες, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Για την Ελλάδα, όπου ο πρωτογενής τομέας διατηρεί αυξημένη οικονομική και κοινωνική βαρύτητα, η άρση δασμών και οι μεγάλες ποσοστώσεις εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες με σαφώς χαμηλότερα πρότυπα παραγωγής δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπίεσης τιμών και απώλειας εισοδήματος για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, η εισαγωγή προϊόντων που παράγονται με χρήση φυτοφαρμάκων, δραστικών ουσιών, ορμονών και πρακτικών απαγορευμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγείρει σοβαρά ζητήματα διατροφικής ασφάλειας και αξιοπιστίας των ελεγκτικών μηχανισμών. Η υπόσχεση περί «συμβατότητας» των εισαγόμενων προϊόντων και αυστηρών ελέγχων ιχνηλασιμότητας, παραμένει ανεπαρκής, ιδίως όταν η ίδια η ελληνική πολιτεία αδυνατεί διαχρονικά να αντιμετωπίσει φαινόμενα ελληνοποιήσεων και παραπλανητικής επισήμανσης στην εσωτερική αγορά.



Για όλους αυτούς τους λόγους το ΠΑΣΟΚ, έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του. Θεωρούμε όμως απαραίτητο η κυβέρνηση, έστω εκ των υστέρων, να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν στην συνυπογραφή της συμφωνίας, τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον αγροτικό τομέα, καθώς και τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της συμφωνίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Σας καλούμε επομένως να συγκαλέσετε την αρμόδια επιτροπή παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα.

