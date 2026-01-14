Σύμφωνα με την λιτή ανακοίνωση της προεδρίας της Δημοκρατίας, οι κ.κ. Τασούλας και Καραμανλής συζήτησαν θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Στο προεδρικό μέγαρο για συνάντηση με τον ΠτΔ Κώστα Τασούλα μετέβη ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Σύμφωνα με την λιτή ανακοίνωση της προεδρίας της Δημοκρατίας, οι κ.κ. Τασούλας και Καραμανλής συζήτησαν θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας συνάντησε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας».

Η συνάντηση κράτησε μία ώρα και έγινε σε άριστο κλίμα. Οι δύο άνδρες μίλησαν για τη ρευστότητα που υπάρχει στις διεθνείς εξελίξεις καθώς και για τα συμβαίνοντα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας. Το ενδιαφέρον και των δύο για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό είναι σταθερό και δεδομένο και αντάλλαξαν απόψεις για τα εθνικά μας θέματα.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας να δρομολογήσει συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και θα ακολουθήσει πρόσκληση του Προέδρου και στους επόμενους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα.