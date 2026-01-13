Κοινή συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας και Κοινοβουλευτικής Ομάδας - Ποιες οι ανησυχίες της Κουμουνδούρου.

Να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό, για τον ίδιο, μομέντουμ από τη διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη, θα επιχειρήσει τις επόμενες ημέρες, ο Σωκράτης Φάμελλος, που συγκαλεί κοινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, έτσι ώστε να επέλθει «ειρήνη» -έστω και πρόσκαιρη- στο «εύθραυστο» εσωκομματικό πεδίο.

Η διαγραφή Φαραντούρη βάζει φρένο στις ανεξαρτητοποιήσεις

Η αλήθεια είναι πως η κατάσταση στην Κουμουνδούρου, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή τους τελευταίους μήνες. Η αντιπαράθεση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης», στο θέατρο «Παλλάς», προκάλεσε την έντονη ενόχληση σε πολλά στελέχη και βουλευτές του κόμματος.

Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών σκέφτηκαν ακόμα και την ανεξαρτητοποίηση, ενώ ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι είχαν στο μυαλό τους να πραγματοποιούσαν αυτή την κίνηση, ακόμα και εντός των προσεχών ημερών. Ωστόσο, τα όσα διαδραματίστηκαν με τη διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη, τους οδήγησαν στο να το ξανασκεφτούν.

Σε γενικές γραμμές, η επιθετική τακτική του Σωκράτη Φάμελλου φαίνεται πως επέφερε θετικά αποτελέσματα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε πυγμή, με τη βάση του κόμματος να επιδοκιμάζει τα πεπραγμένα του - όπως φάνηκε από τα όσα μεταφέρουν οι νομαρχιακές στην Κουμουνδούρου.

Υπό αυτό το πρίσμα, δεν προκαλεί εντύπωση ότι ο κ. Φάμελλος θα επιδιώξει να κλείσει τα εσωκομματικά μέτωπα, τα οποία εκκρεμούν εδώ και εβδομάδες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένεται να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Παρά το γεγονός ότι η συνεδρίαση έχει αντικείμενο επί της επικείμενης συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κομματική παράγοντες θεωρούν δεδομένο ότι η κουβέντα θα επεκταθεί και στην πολιτική συγκυρία, η οποία είναι ιδιαιτέρως πλούσια.

Καρυστιανού και στο βάθος… Τσίπρας

Είναι δεδομένο πως η Μαρία Καρυστιανού αποτελεί το πολιτικό talk of the town. Επομένως, ο τρόπος που η Κουμουνδούρου θα πρέπει να οριοθετηθεί απέναντι της, χωρίς να κόβει δεσμούς με τους συγγενείς του εγκλήματος των Τεμπών. Επομένως, ο τρόπος που αυτό θα συμβεί, αναμένεται να απασχολήσει την κοινή συνεδρίαση.

Αυτό, όμως, μοιάζει να είναι το εύκολο κομμάτι της συζήτησης. Το δύσκολο θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ας μη γελιόμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε από αμήχανα ως και άκομψα τα όσα είπε ο φυσικός ηγέτης του χώρου, στο «Παλλάς». Και η στάση αυτή προκάλεσε την έντονη ενόχληση στελεχών και βουλευτών.

Παράλληλα, όμως, βουλευτές και στελέχη συμπεριφέρθηκαν ως εν αναμονή στελέχη του «κυοφορούμενου» κόμματος Τσίπρα. Και όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει κανένα «σήμα» από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Επίσης, υπάρχουν τα στελέχη που έχουν επιλέξει τη μετωπική με τον κ. Τσίπρα, όπως είναι ο Παύλος Πολάκης. Επομένως, το τι θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τόσο για το παρόν, όσο και για το εγγύς μέλλον.