Η απάντηση Φαραντούρη στη δήλωση Καρυστιανού.

«Ο κ. Φαραντούρης μας βοήθησε πάρα πολύ στην εκδήλωση που κάναμε για το άρθρο 86. Ευχαριστώ που είχε το θάρρος να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα τον εκτιμώ σαν άνθρωπο, αλλά το καινούργιο εγχείρημα έχει ορισμένα πολύ αυστηρά κριτήρια. Δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό εν ενεργεία πολιτικοί» τόνισε νωρίτερα σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, με τον Νικόλα Φαραντούρη να παίρνει την σκυτάλη και να θέτει τους 3 άξονες για την συμμετοχή του σε οποιαδήποτε σχήμα.

Ειδικότερα ο Ν. Φαραντούρης σημειώνει:

«Συνεχίζω να καλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη και ενώνω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Επαναλαμβάνω αυτό που απ' την πρώτη στιγμή είπα, να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά. Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα είναι τα πρόσωπα και οι πολιτικές και οι 3 άξονες: Εθνική κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, περιφερειακή ανάπτυξη. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αλλά δεν είναι το μόνο. Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον αγώνα του κινήματος των πολιτών και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και καλωσορίζω για ακόμη μια φορά την κάθοδο στην πολιτική όποιου προσώπου επιθυμεί να δώσει τη μάχη μέσα στους δημοκρατικούς θεσμούς. Κι ασφαλώς παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου στην Ευρωβουλή, οπως άλλωστε έχω απ' την αρχή δεσμευθεί».