Ανακοινώθηκαν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τους αγρότες. Στα 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα, αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από τα αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης.

Τα μέτρα για τους αγρότες, στο ήδη γνωστό πλαίσιο που έχει θέσει η κυβέρνηση, εξειδίκευσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Διαβάστε τα παρακάτω 6 μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους αγρότες

Αναδιανομή αδιάθετων ποσών από την βασική ενίσχυση. Εκτιμάται ότι μετά την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ. Επέκταση από τη ΔΕΗ της κάλυψης σταθερής τιµής στο τιµολόγιο ΓΑΙΑ για 2 έτη και µείωση τιµής

• Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη.

• Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

• Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού.

• Όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί Τροποποίηση Κανονισμού ΕΛΓΑ

1. Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.

2. Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι.

3. Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα). Τροποποίηση Κανονισμού ΕΛΓΑ

1. Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.

2. Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι.

3. Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα). Ενίσχυση 3 δισ. ευρώ των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. H συνολική επενδυτική κινητοποίηση εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. €, µε την ιδιωτική συµµετοχή και τη µόχλευση των κεφαλαίων. Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με δανειοδοτήσεις και ενισχύσεις ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

1. Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενεργοποίηση των τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ.

2. Αρχική δημόσια δαπάνη: 160 εκατ. ευρώ – υπερδιπλάσια του αρχικά προγραμματισμένου προϋπολογισμού. Με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.

3. Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ αφορούν:

Εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους

Μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου

Καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη

4. Τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο χρηματοδότησης, με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, μειωμένες εξασφαλίσεις και στοχευμένες ενισχύσεις.

Κλείνοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε πως «η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των πολιτών και όλων των παραγωγών. Νοιάζεται για το σύνολο των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων. Όχι μόνο για όσους βρίσκονται στα μπλόκα».

Πετραλιάς: Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω εφαρμογής

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς παίρνοντας το λόγο είπε πως μέσω εφαρμογής στο κινητό θα γίνεται η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στην αντλία, ενώ είπε πως υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που απαγορεύει την μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.

Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο. Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι: ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης. Έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR). Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

Χρονοδιάγραμμα: Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026 (μέχρι τότε το υπάρχον σύστημα).

Χατζηδάκης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, παραχωρούν συνέντευξη Τύπου και εξειδικεύουν τα μέτρα στήριξης των αγροτών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκίνησε με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζοντας πίνακα με τις πληρωμές.

«Το 2025 έγιναν πληρωμές της τάξεως των 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό όμως όλοι να ξέρουν μερικά στοιχεία που συνδέονται με το νέο σύστημα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφέρθηκε στην καθυστέρηση πληρωμών για έναν μήνα. «Αν είχαμε πληρώσει χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε τον κίνδυνο για νέα πρόστιμα ή μερική αναστολή για τους αγρότες», είπε και προσέθεσε: «Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις».

«Οι πραγματικοί παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί τα 16, ενώ τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία, και σημείωσε πως 7 από τα αιτήματα των αγροτών είναι εκτός δημοσιονομικού ορίου και πλαισίου της ΕΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε μεγάλη ευκαιρία την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή για έναν δυναμικό αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Στον επίλογο της τοποθέτησής του στη συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -και αφού νωρίτερα είχε παρουσιάσει τι έκανε το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση στο αγροτικό ζήτημα- ο αντιπρόεδρός της Κωστής Χατζηδάκης έστειλε σειρά μηνυμάτων προς τον αγροτικό κόσμο και τους αγροτοσυνδικαλιστές.

Όπως αναλυτικά σημείωσε, «εμείς παρουσιάζουμε συγκεκριμένα τις λύσεις, τις συγκεκριμένες απαντήσεις της κυβέρνησης στα ζητήματα για τα οποία μίλησα, ξεκαθαρίζοντας ότι από οικονομικής πλευράς τα περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Όχι μόνο, όπως θα εξηγήσει ο κ. Πετραλιάς στη συνέχεια, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά (και γιατί) τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου. Κι αυτό ισχύει για όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όμως, τόνισε ακολούθως, «οι πόρτες πάντως της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντοτε ανοικτές για τους αγρότες μας, για τους αγροτοσυνδικαλιστές, για να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ, ζητήματα διοικητικής φύσεως.

Πάντοτε συζητάμε κι ελπίζω και από την άλλη πλευρά να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κι ακόμη πιο πολύ μπλόκα που κόβουν τη χώρα στη μέση και την ίδια στιγμή αυτοί που προβαίνουν σε αυτού του είδους τις διαμαρτυρίες να αρνούνται το διάλογο με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Είμαι βέβαιος ακόμη περισσότερο μετά την παρουσίαση των σημερινών πρωτοβουλιών ότι θα επικρατήσει πνεύμα κοινής λογικής», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Δείτε LIVE: