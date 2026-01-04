«Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια Προοδευτική Κυβέρνηση που θα επενδύσει στον άνθρωπο, που θα ενισχύσει τη Δημοκρατία, την Πολιτεία και τους θεσμούς με διαφάνεια και θα αντιμετωπίσει με στιβαρότητα τη διαπλοκή και τους μηχανισμούς των καρτέλ και των υπερκερδών», τονίζει.

Με άρθρο του στην εφημερίδα «Αυγή», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος αναφέρεται στα όσα πρόκειται να λάβουν χώρα με το νέο έτος.

Αναλυτικά το άρθρο:

«Η νέα χρονιά που ξεκινάει δεν είναι απλώς μια νέα σελίδα στο ημερολόγιο. Είναι η χρονιά που η προοδευτική παράταξη οφείλει να ανατρέψει την οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση της πατρίδας μας και να καταθέσει στην κοινωνία μία πρόταση προοδευτικής διεξόδου με βάση τις αξίες της. Με βάση τη Δημοκρατία, τη Λαϊκή Κυριαρχία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Αλληλεγγύη. Αυτή είναι και η απαίτηση της κοινωνίας που ασφυκτιά.



Για τον λόγο αυτόν, οφείλουμε το συντομότερο δυνατό να διαμορφώσουμε ένα νικηφόρο πολιτικό σχέδιο με γνώμονα την κοινωνική και εθνική ανάγκη και όχι προσωπικούς ή κομματικούς εγωισμούς.



Να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό ρεύμα που θα έχει ως βάση ένα βαθιά μεταρρυθμιστικό, ριζοσπαστικό, φιλολαϊκό πρόγραμμα, με ένα νέο βιώσιμο -παραγωγικά και περιβαλλοντικά- οικονομικό και αναπτυξιακό σχέδιο.



Βάζοντας οριστικό τέλος στις πολιτικές της διαφθοράς, που υπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών, που βαθαίνουν τις ανισότητες και την αδικία σε βάρος του λαού και έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε μια βαθιά πολιτική και θεσμική κρίση.



Στο σημερινό διεθνές πλαίσιο, η ανασφάλεια, οι ανισότητες και οι αβεβαιότητες κυριαρχούν. Κρίση Δημοκρατίας, πολεμικές συρράξεις, στρατιωτικοποίηση και κούρσες εξοπλισμών σε βάρος της ειρήνης και του κοινωνικού κράτους, απαξίωση θεσμών και του Διεθνούς Δικαίου, ενεργειακή και επισιτιστική επισφάλεια, κλιματική και προσφυγική κρίση. Χρειαζόμαστε μια άλλη Ευρώπη, με ενιαία πολιτική ασφάλειας και ειρήνης, με νέο παραγωγικό σχέδιο, με ενίσχυση της Δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους.



Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και λύσεις. Και η μόνη διέξοδος είναι η προοδευτική πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Με σχέδιο που θα ενώνει και θα εμπνέει. Που θα ξαναδώσει αξιοπιστία και νόημα στην πολιτική συμμετοχή και δράση.



Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια Προοδευτική Κυβέρνηση που θα επενδύσει στον άνθρωπο, που θα ενισχύσει τη Δημοκρατία, την Πολιτεία και τους θεσμούς με διαφάνεια και θα αντιμετωπίσει με στιβαρότητα τη διαπλοκή και τους μηχανισμούς των καρτέλ και των υπερκερδών.



Μια κυβέρνηση που θα θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την αποκέντρωση, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και την πραγματική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της εργασίας. Που θα βάλει τέρμα στο φαινόμενο των φτωχών εργαζόμενων και συνταξιούχων.



Δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός να είμαστε πρώτοι στην Ε.Ε. στο κόστος στέγασης και στις ιδιωτικές δαπάνες στην Υγεία και στην Παιδεία, αλλά τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και στον μέσο μισθό. Και δεν ανέχεται η ελληνική κοινωνία να είμαστε το μαύρο πρόβατο στα σκάνδαλα, στα ρουσφέτια και στην αδιαφάνεια.



Υπάρχουν λύσεις και μάλιστα άμεσες για ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Η αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, η μείωση των άδικων έμμεσων φόρων, η αύξηση των εισοδημάτων μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, η δημόσια πολιτική στέγης, η δημόσια ΔΕΗ και η ενίσχυση του ρόλου του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα, η ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών, η φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ με τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Ανάπτυξης που θα ενισχύσει τους νέους, τους ανθρώπους της υπαίθρου και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η αύξηση δαπανών στη δημόσια Υγεία και Παιδεία, η κάθαρση των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας, είναι αναγκαίες κοινωνικές πράξεις που θα φέρουν οξυγόνο στους πολίτες.



Οι προοδευτικές δυνάμεις απαιτείται να αναλάβουν την ιστορική ευθύνη, να ενώσουν όλους τους δημιουργικούς πολίτες, να δώσουν φωνή σε όσους το σύστημα κρατάει σιωπηλούς. Στους εργαζόμενους, στους νέους, στην ελληνική περιφέρεια, στους ανθρώπους που αγωνίζονται να σταθούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Ο τόπος μας έχει δυνατότητες και ανθρώπους που μπορούν να κάνουν πράξη την παραγωγική ανασυγκρότηση με καινοτομία και βιώσιμο περιβάλλον.



Για όλα αυτά δεν χρειαζόμαστε απλώς μία καλύτερη αντιπολίτευση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη μία Προοδευτική Κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Αυτό άλλωστε ζητούν οι πολίτες. Να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση, διότι δεν αντέχουν άλλη αδικία, αδιέξοδα, φτωχοποίηση και σκάνδαλα.



Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, όπως το σύστημα εξουσίας προσπαθεί να πείσει τους πολίτες. Η Αριστερά έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει τίμια και αποτελεσματικά. Και μπορεί -και έχει καθήκον- να το ξανακάνει.



Διότι για την Αριστερά η πολιτική ξεκινά από τις αξίες και τα ιδανικά, είναι δύναμη υπεράσπισης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, είναι αλληλεγγύη, αλλά και προσωπική και συλλογική ευθύνη. Δεν είναι καριέρα και κυνήγι μίας καρέκλας, είναι κοινωνική και δημοκρατική ευθύνη.



Η συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων και η διαμόρφωση μιας πλειοψηφικής κοινωνικής συμμαχίας αναγέννησης, δημοκρατίας και δημιουργίας μπορεί να ξαναδώσουν νόημα και αξιοπιστία στην πολιτική. Μία πολιτική ανθρώπινη, καθαρή, που μετατρέπει τα όνειρα για μια καλύτερη ζωή σε πραγματικότητα.



Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και την υπηρετούμε με συνέπεια, πρωτοβουλίες και μεγάλες τομές και στο κόμμα μας.



Η χρονιά που έρχεται μπορεί και πρέπει να είναι το σημείο καμπής.



Ας κάνουμε το 2026 μια χρονιά κοινωνικής δικαιοσύνης, βιώσιμης ανάπτυξης, δημοκρατικής αναγέννησης και ουσιαστικής πολιτικής αλλαγής.



Είναι στο χέρι μας!»

