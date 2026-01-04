Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ.

«Από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η Ελληνική Κυβέρνηση τήρησε σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με τις επιτόπιες διπλωματικές μας αρχές», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

«Παράλληλα, υπήρξε προετοιμασία στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίπτωση που θα απαιτείτο συνδρομή στους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα», προσθέτουν και τονίζουν:

«Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο. Σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο Πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως αύριο για το ζήτημα. Η επιπόλαιη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες είναι όχι μόνο πρόχειρη αλλά και εθνικά επικίνδυνη».

Στις κυβερνητικές πηγές απαντά μέσω του Γραφείου Τύπου το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ λέγοντας πως:

«Ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε φιλότιμα να «μαζέψει» την ολέθρια δήλωση του Πρωθυπουργού.

Κατανοούμε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, όταν καλείται να υπερασπιστεί μια βαθιά ανιστόρητη και ντροπιαστική δήλωση.

Ας μην το κάνει, όμως, με ψέματα. Δεν απευθύνετε σε Λωτοφάγους.

Ο Πρωθυπουργός επέλεξε συνειδητά να μην εγείρει κανένα θέμα νομιμότητας και είναι βαριά εκτεθειμένος για την απομάκρυνση από τις ρίζες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας».