«Έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις όπου εκπρόσωποι αγροτών που επιδίωξαν τον διάλογο αντιμετώπισαν αρνητικές συμπεριφορές», δήλωσε ο υπουργός.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών εκφράζουν υπαρκτή αγωνία για το παρόν και το μέλλον του τομέα, κάτι απολύτως κατανοητό και σεβαστό, δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας. Ωστόσο, έκανε λόγο για «αρνητικές συμπεριφορές» απέναντι σε άτομα που επιδίωξαν τον διάλογο.

«Είναι πραγματικότητα ότι ορισμένοι πρωταγωνιστές των κινητοποιήσεων συνδέονται με πολιτικά κόμματα, ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις όπου εκπρόσωποι αγροτών που επιδίωξαν τον διάλογο αντιμετώπισαν αρνητικές συμπεριφορές από συναδέλφους τους», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνέντευξη στο TRT Θεσσαλίας.

«Η δημοκρατία έχει κανόνες. Δεν μπορεί να επικαλούμαστε τη δημοκρατία και τα δικαιώματα που μας δίνει και, ταυτόχρονα, να προπηλακίζουμε όποιον εκφράζει διαφορετική άποψη. Αυτό είναι μια μεγάλη αντίφαση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που εκπέμπονται», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός έκανε αναφορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα και σχολίασε πως η άρνηση του διαλόγου, ακόμα και έπειτα από πρόσκληση του ίδιου του πρωθυπουργού, στερεί τη δυνατότητα να τεθούν τα ζητήματα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο και δεν συμβάλλει στη λύση του προβλήματος.

«Μπροστά μας υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για τον επανασχεδιασμό του πρωτογενούς τομέα, σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις. Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε να κάνει και έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν με τους εκπροσώπους των αγροτών», πρόσθεσε.

Ο Κώστας Τσιάρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο τέλος «θα πρυτανεύσει η λογική», διότι μόνο ο διάλογος οδηγεί σε λύσεις. «Όλα τα άλλα είναι για λόγους εντυπωσιασμού και όχι για λόγους ουσίας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ