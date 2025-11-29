Όσα δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή.

Στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ και στη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση στον αγροτικό κόσμο, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, με μειωμένες ενισχύσεις, άδειους λογαριασμούς και χρεώσεις -μη αναμενόμενες αυτή τη στιγμή- από τον ΕΛΓΑ».

«Αυτή είναι η εικόνα», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως «η βασική ενίσχυση βάσει της ΚΑΠ είναι 830 εκατομμύρια και αυτό έχει συμφωνηθεί. Όλες οι χώρες μέχρι τις 30 Οκτωβρίου είχαν το δικαίωμα να δώσουν το 70%, το οποίο για τη χώρα μας αντιστοιχεί σε 580 εκατομμύρια. Δόθηκαν; Όχι. Σήμερα θα δοθούν 363 εκατομμύρια, δηλαδή 217 εκατομμύρια λιγότερα από εκείνα που μπορούσαν να δώσουν».

Όπως επεσήμανε, «είμαστε η μόνη χώρα, που ενώ όλες πληρώνουν το 70% της βασικής ενίσχυσης ως προκαταβολή, εμείς πληρώνουμε το 44%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ η χώρα να μην μπορέσει να δώσει το 70%».

Συνεχίζοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «οι αγρότες είναι στα όριά τους», θέτοντας μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα προς την κυβέρνηση: «Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλιστούν τα βοσκοτοπικά τους δικαιώματα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με εκείνους που τα χωράφια τους δεν είναι στη δορυφορική αποτύπωση. Πρέπει να δούμε αν θα πληρωθούν όλοι όσοι είναι θύματα των ζωονόσων. Τα έχουμε απευθύνει και περιμένουμε και σήμερα να έχουμε απαντήσεις».

Αναφορικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «όσοι φαίνεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο και ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία».

Σχετικά με την «κουμπαριά» του «Φραπέ» με την οικογένεια Μητσοτάκη, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «κουμπαριά είναι ξεκάθαρο ότι υπήρξε. Εγώ είδα την κα Μπακογιάννη η οποία είπε ότι "ναι, ο πατέρας μου πάντρεψε αδερφό ή ξάδερφο...". Δεν παύει να είναι κουμπαριά. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του Πρωθυπουργού».

Τέλος, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «η Εξεταστική Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει παράξει αποτελέσματα γιατί οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, και της αντιπολίτευσης γενικότερα, κάνουν καίριες ερωτήσεις και έχουν εκτεθεί πρόσωπα. Όμως, η απόδραση του "Φραπέ" βαραίνει ακόμα παραπάνω τον Πρωθυπουργό. Εμείς ζητήσαμε να έρθει με βίαιη προσαγωγή. Η κυβέρνηση είπε πως "δεν τον φέρνουμε, γιατί αν τον φέρουμε, θα επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής". Φέρτε τον να το δούμε. Το ότι είναι άνθρωπος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού αποδείχθηκε. Το λέει η ίδια η κα Μπακογιάννη όταν κάνει δηλώσεις για "συγγενική σχέση". Δυστυχώς, η αλήθεια δεν βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Με εντολή Μαξίμου φυγάδευσαν τον "Φραπέ"» κατέληξε.