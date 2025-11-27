Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία πως πετά «την μπάλα στην εξέδρα» ζητώντας να διαταχθεί άμεσα η βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ» ώστε να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε και πάλι σήμερα σύσσωμη η αντιπολίτευση, με την κυβερνητική πλειοψηφία να λέει πως θα κληθεί και πάλι ο μάρτυρας και εφόσον δεν έρθει, τότε θα εξετάσει και αυτό το ενδεχόμενο.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν με την έναρξη της συνεδρίασης κοινό γραπτό αίτημα στο προεδρείο της επιτροπής, ώστε να εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής του Γεωργίου Ξυλούρη, ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν και σήμερα στο αίτημα.

Αφορμή για να ανοίξει και πάλι η συζήτηση στάθηκε τα όσα αποκαλύφθηκαν χθες κατά την εξέταση του πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, Λάμπρου Αντωνόπουλου, πως τα δικαιώματά του μεταβιβάστηκαν στον υιό του Γιώργου Ξυλούρη.

«Εάν δεν προσέλθει εκ νέου ο κύριος Ξυλούρης, εκτός του ότι θα σταλεί και πάλι από την επιτροπή μας στον αρμόδιο εισαγγελέα στην ελληνική δικαιοσύνη θεσμικά, να κρίνουν για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας, η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα, με το βασικότερο να απομένει η βίαιη προσαγωγή του», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Μετά από αυτή την τοποθέτηση, η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία πως πετά «την μπάλα στην εξέδρα» ζητώντας να διαταχθεί άμεσα η βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Και χθες επιμείναμε στην βίαιη προσαγωγή του και μας κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η αλλαγή της ΝΔ. Θα ήταν πιο θεσμικό, η κυβερνητική πλειοψηφία να συναινέσει από την αρχή στην βίαιη προσαγωγή του κυρίου Ξυλούρη, αντί να τον παραπέμψει για απείθεια στον εισαγγελέα και ελπίζουμε να γίνει γρήγορα η βίαιη προσαγωγή του», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη.

«Είμαστε μια ανεξάρτητη αρχή και έχουμε κάθε δικαίωμα όχι μόνο να τον κλητεύσουμε αλλά και να ζητήσουμε και την βίαιη προσαγωγή του», είπε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Κοινή βούληση όλων είναι να έρθει ο Ξυλούρης», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, ανακοινώνοντας πως θα κληθεί ξανά ο μάρτυρας.

ΝΔ: Αμεση επανακλήτευση του Ξυλούρη στην Εξεταστική μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Λ. Αντωνόπουλο του ΠΑΣΟΚ

Πηγές της ΝΔ αναφέρουν τα παρακάτω:

«Μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις σχέσεις του στενού φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και τέως προέδρου της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Λ. Αντωνόπουλου με την οικογένεια Ξυλούρη, οι οποίες προέκυψαν μετά από τις ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριου Λαζαρίδη, η Νέα Δημοκρατία ζητάει την άμεση επανακλήτευση του μάρτυρα Γ. Ξυλούρη, προκειμένου να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα.

Εάν ο Γ. Ξυλούρης δεν προσέλθει στην Εξεταστική, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για την βίαιη προσαγωγή του ενώ σημειώνουμε ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήδη ερευνάται από την Εισαγγελία για το αδίκημα της απείθειας με παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από την πρώτη του άρνηση να καταθέσει».

ΣΥΡΙΖΑ: Παίζουν ακόμα καθυστερήσεις για τον «Φραπέ» και εμπαίζουν την Εξεταστική Επιτροπή

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν τα εξής:

«Αφού μεθόδευσε με προκλητικό τρόπο την προστασία του Γιώργου Ξυλούρη, προκαλώντας την κατακραυγή της ελληνικής κοινωνίας, τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής δηλώνει ότι «επιφυλάσσεται» ακόμα και για τη βίαιη προσαγωγή του, σε περίπτωση που ο εν λόγω μάρτυρας δεν αποδεχτεί τη νέα του κλήτευση στην Επιτροπή.

Συνεχίζουν να παίζουν καθυστερήσεις και να αντιμετωπίζουν τη Βουλή σαν τσιφλίκι τους. Η ΝΔ γνώριζε και η αντιπολίτευση κατέστησε σαφές ότι η επίκληση εκ μέρους του «γαλάζιου» κομματάρχη του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης ήταν παντελώς αβάσιμη. Έπρεπε να έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής του. Η τήρηση των νόμων και του Κανονισμού της Βουλής δεν επαφίεται στους πολιτικάντικους υπολογισμούς του Μεγάρου Μαξίμου.

Επαναλαμβάνουμε το αυτονόητο αίτημά μας για την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή».