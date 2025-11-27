Το ταγεράκι στα μπλε έβγαζε μάτι και η Πόπη Σεμερτζίδου έδωσε τις απαντήσεις της, έκανε ερωτήσεις (ενώ δεν θα έπρεπε το προεδρείο να επιτρέψει κάτι τέτοιο), τσακώθηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και ήταν ξεκάθαρη ότι τα λεφτά «δεν τα έχουμε για φάγωμα»...

Με τα χρώματα της παράταξης η «αγρότισσα με τη Ferrari», η Πόπη Σεμερτζίδου είχε ρόλο πρωταγωνιστικό στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή. Το ταγεράκι στα μπλε έβγαζε μάτι και η Πόπη Σεμερτζίδου έδωσε τις απαντήσεις της, έκανε ερωτήσεις (ενώ δεν θα έπρεπε το προεδρείο να επιτρέψει κάτι τέτοιο), τσακώθηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και ήταν ξεκάθαρη ότι τα λεφτά «δεν τα έχουμε για φάγωμα»...

Συχνά, σε πάρα πολλές ερωτήσεις παρέπεμπε στο σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία, μίλησε για τη σχέση της με τη ΝΔ, όπου ήταν σημαντικό στέλεχος για πολλά χρόνια, ενώ μάθαμε και ότι πουλάει βότανα.

Η Πόπη Σεμερτζίδου εξαπέλυσε βολές κατά των ΜΜΕ υποστηρίζοντας ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα, χωρίς να εξηγεί από ποιους και γιατί. «3,5 μήνες έχουμε χάσει τον ύπνο μας» ανέφερε, για να συμπληρώσει λίγο αργότερα με συναισθηματική φόρτιση: «Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν email. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω;».

Για το πόρισμα δε της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα φέρονται να έχουν εισπράξει περί τα 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων 1,5 εκατ. ευρώ δε διατέθηκαν για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν, σχολίασε ότι «βασίζεται σε υπόνοιες».

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Το αυτοκίνητο, η Ferrari συγκεκριμένα -που έγινε ο μεγάλος ντόρος- είναι του Χρήστου Μαγειρία, ιδιοκτησίας από το 2004 και δεν ξέρω έπρεπε να πάρω άδεια από κάπου για να την οδηγήσω; Αυτός ο άνθρωπος την είχε πριν να τον γνωρίσω. Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται ή πρέπει να πάρω άδεια να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα, σε άλλους αρέσουν τα σπίτια, οι πισίνες, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εσείς παίρνετε άδεια από κάποιον για το τι θα αγοράσετε και τι θα οδηγήσετε και τι θα φορέσετε;

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Σεμερτζίδου, δεν είμαστε το ίδιο, το λέω με την έννοια, ότι δεν ήρθε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος σε εμένα.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Ήλθαν σε εμάς χωρίς λόγο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Οι τόνοι στην Επιτροπή ανέβηκαν επικίνδυνα όταν ξεκίνησε ερωτήσεις η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αποστροφή της Σεμερτζίδου ότι «δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρω άδεια να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου» προκάλεσε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να την κατηγορεί την ότι ήρθε με «θρασύτατη συμπεριφορά» στην Εξεταστική «για να ζητήσει και τα ρέστα».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα και εσείς και ο σύντροφος σας.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Έχετε αποδείξεις;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη […] Από την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε την Πόρσε και τη Φεράρι; Από τα βότανα;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Με κατονομάζετε άσχετη;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας κατονομάζω πολύ χειρότερα, σας λέω επιτήδεια και ελεγχόμενη.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν μπορεί η γυναίκα να μιλάει για μένα έτσι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα μας πείτε για τα ποσά που κατασχέθηκαν; Ή μόνο να οδηγείτε τα πολυτελή ΙΧ ξέρετε;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Πρέπει να πάρω άδεια από κάπου;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα εγκλήματος ναι!

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν υπάρχει καμία κατηγορία!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχουν κατασχεθεί τα οχήματα;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Όχι, δεν έχει κατασχεθεί τίποτα. Δεν είστε καλά ενημερωμένη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από τα 2,4 εκατ. ευρώ, έχει μείνει κάτι; Υπάρχει κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Δεν σας επιτρέπω. Δεν τα έχουμε για φάγωμα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για πιώμα στην υγεία των κορόιδων τα έχετε...

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Κάνετε αντιπολίτευση πάνω στις πλάτες της οικογένειάς μου! Έχουμε δεσμευμένα χρήματα. Δεν θυμάμαι τι χρήματα έχει το κάθε μέλος της οικογένειάς μου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε θρασύτατη!

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Με ψέματα, με ψεύτικες κατηγορίες δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες της οικογένειάς μας!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με χρυσά κουτάλια φάγατε. Δεν θυμάστε πόσα φάγατε και πόσα μείνανε.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Προσωπικά μου έχουν δεσμεύσει 1.000 ευρώ. Δεν τα έχω φάει, τα έχω επενδύσει στη δουλειά μου κυρία μου.

Το λαχείο του Μαγειρία

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ έφερε σε δύσκολη θέση τη μάρτυρα, όταν τη ρώτησε αν έχει κερδίσει ποτέ χρήματα σε τυχερά παιχνίδια. Χαρακτηριστικός ο παρακάτω διάλογος ανάμεσά τους:

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κ. Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειας του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία; Τζόκερ;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Α, ναι μπορεί.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Μπορεί;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Ναι.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Πότε;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ : Α, δεν θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Πόσες φορές;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ : Δεν γνωρίζω.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν, σας διαβεβαιώ, σαν τα γενέθλιά μου.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Αν ήταν το ποσό καλό, θα το θυμόμουν κι εγώ. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Αλλά αν είναι πιο μικρά τα ποσά, δηλαδή όχι το ποσό, και είναι πολλές φορές, πάλι θα το θυμόμουν, γιατί θα ήμουν πολύ τυχερή.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Αν το κέρδιζα εγώ θα σας έλεγα, θα το θυμόμουν. Τώρα δεν ξέρω.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Και όταν το κερδίζει ο σύντροφός σου, το ίδιο είναι περίπου.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ : Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων. Αν θέλετε μπορώ να ζητήσω να μου δώσει τις βεβαιώσεις κέρδους…

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Και βέβαια και το θέλω.

