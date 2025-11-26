Το δυστύχημα στη Ρόδο είναι το δεύτερο μέσα σε λίγες ημέρες στις ένοπλες δυνάμεις, επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

Σοβαρή ανησυχία για το κατά πόσον τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας εκφράζει η Νέα Αριστερά, μετά το δυστύχημα σε πεδίο βολής της Ρόδου, που στοίχισε τη ζωή ενός 19χρονου στρατιώτη, ενώ ένας ακόμα τραυματίστηκε σοβαρά.

«Πρόκειται για το δεύτερο δυστύχημα μέσα σε λίγες ημέρες στις ένοπλες δυνάμεις, μετά από εκείνο σε άσκηση στον Έβρο πριν από δύο εβδομάδες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά. «Περιμένουμε τη διερεύνηση σε βάθος του τραγικού δυστυχήματος, σημειώνοντας το πολύ νεαρό της ηλικίας του νεκρού στελέχους για μια τόσο δύσκολη και επικίνδυνη ειδικότητα», συμπληρώνει.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τον θάνατο του στρατιώτη στη Ρόδο

Η Νέα Αριστερά εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της για το κατά πόσον τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, μετά το δυστύχημα σε πεδίο βολής της Ρόδου που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος οπλίτης και να τραυματιστεί σοβαρότατα ένας δεύτερος.

Πρόκειται για το δεύτερο δυστύχημα μέσα σε λίγες ημέρες στις ένοπλες δυνάμεις, μετά από εκείνο σε άσκηση στον Έβρο πριν από δύο εβδομάδες.

Περιμένουμε τη διερεύνηση σε βάθος του τραγικού δυστυχήματος, σημειώνοντας το πολύ νεαρό της ηλικίας του νεκρού στελέχους για μια τόσο δύσκολη και επικίνδυνη ειδικότητα.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του νεκρού οπλίτη και ευχόμαστε γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του τραυματία».