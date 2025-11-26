Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «ακριβώς έναν χρόνο πριν, στις 27 Νοεμβρίου 2024, όταν άνοιγε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και έθετε το θέμα της μετενέργειας και της επεκτασιμότητας, η κυβέρνηση τον χλεύαζε και έλεγε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ανήκουν στο παρελθόν».

«Καλώς την και ας άργησε την κυβέρνηση, ακόμη και αν αυτά τα οποία φέρνει δεν είναι αυτά που είναι απαραίτητα. Δεν είναι ασήμαντα, αλλά δεν αρκούν για να υπερβούμε τα αδιέξοδα μιας χαμένης επταετίας για τον κόσμο της εργασίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφορικά με τη συμφωνία της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «ακριβώς έναν χρόνο πριν, στις 27 Νοεμβρίου 2024, όταν άνοιγε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και έθετε το θέμα της μετενέργειας και της επεκτασιμότητας, η κυβέρνηση τον χλεύαζε και έλεγε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ανήκουν στο παρελθόν».

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τη συμφωνία κυβέρνησης-κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις

Η κυβέρνηση παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο κοινωνικής συμφωνίας μεταξύ των εταίρων για τη στήριξη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.



Καλώς την και ας άργησε. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακριβώς ένα χρόνο πριν, στις 27 Νοεμβρίου 2024 άνοιξε τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση τον χλεύασε λέγοντας πως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ανήκουν στο παρελθόν. Επί ημερών της μόλις ένας στους πέντε εργαζόμενους στη χώρα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η, δε, αποστροφή του Πρωθυπουργού ότι «είναι εντυπωσιακό ότι η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση», προκαλεί θυμηδία.

Ποιος υποχρέωσε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να θεσπίσει τον ν. 4635/2019 και να απενεργοποιήσει το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία; Ποιος την εμπόδισε να επαναφέρει νωρίτερα τη μετενέργεια και να στηρίξει την επεκτασιμότητα, όπως επίμονα ζητούσε το ΠΑΣΟΚ;

Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που είναι εντυπωσιακό, είναι πως επί των ημερών σας η χώρα έσπασε κάθε αρνητικό ρεκόρ στο ποσοστό εργαζόμενων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Όπως εντυπωσιακή είναι και η επίθεση που εξαπολύσατε στον κόσμο της εργασίας.

Επενδύσατε συνειδητά σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης, διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια, όπου:

οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από όλους τους άλλους Ευρωπαίους αλλά η αγοραστική τους δύναμη είναι προτελευταία στην Ευρώπη,

το μερίδιο των μισθών είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ, ενώ το μερίδιο των κερδών το τρίτο υψηλότερο.

Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας και των ευρωπαϊκών κανόνων και οδηγιών, αναγκάστηκε να μεταβάλλει άποψη. Η εν μέρει αποδοχή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, που καταθέσαμε από το βήμα της ΔΕΘ, για επαναφορά της μετενέργειας και της επεκτασιμότητας, είναι ένα θετικό γεγονός . Όπως επίσης και η χορήγηση της δυνατότητας η ΓΣΕΕ να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές συμβάσεις επικουρικά. Χρειάζονται όμως ακόμα πολλά να γίνουν με πρώτο και κύριο την ουσιαστική αναμόρφωση του ΟΜΕΔ, την επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και βέβαια την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους.

Χρειάζεται άμεση παρέμβαση για να βγούμε από το σημερινό σκηνικό κατάρρευσης των συλλογικών συμβάσεων. Για να δώσουμε ξανά στη χώρα αναπτυξιακή προοπτική με κοινωνικό αποτύπωμα και αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου.