Ο κόσμος ζητά λύσεις, ζητά μια εναλλακτική και αυτό δεν πρόκειται να γίνει από το rebranding ενός παλιού πολιτικού, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Σφοδρή κριτική ασκεί ο Στέφανος Κασσελάκης σε βίντεο στο Istagram κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη».

Ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» με αφορμή τον διάλογο του συζύγου του Τάιλερ με την σύζυγο του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και την σημερινή πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σήμερα ενώ η «Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο» μαζί με το «Institute of European Democrats» και τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος» το απόγευμα διοργανώνει μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα- πλυντήριο. Την «Ιθάκη» του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του.

1) η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε «τσουνάμι Κασσελάκη» στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινή. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει οργανώνοντας 2 φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού; Την πρώτη στο συνέδριο του Φεβρουαρίου απέτυχε. Την δεύτερη στο «μπουζουξίδικο» τα κατάφερε. Η συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή και φέρει την υπογραφή του. Τα θερμά μου συγχαρητήρια.

2) στεναχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσαν να μου μάθουν τα βασικά. Ευτυχώς, εάν είχα μάθει τα βασικά τους θα ήμουν κι εγώ σαν κι αυτούς. Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας.

3) ο Αλέξης με αποκαλεί «υπερφίαλο». Μάλιστα όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα να τον υπερασπιστώ. Όταν τα δαχτυλίδια του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα μέσα στις φωτιές και στον «Ντάνιελ». Ήμουνα μέσα στον κόσμο. Βοηθούσα όσο μπορούσα. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες- χορηγούς εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς, Αλέξη συγγνώμη για την «έλλειψη σεμνότητα».

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζει με επίθεση σε προσωπικό επίπεδο. «Τέλος σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει πως ο σύζυγός μου Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στου Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέτυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε πως ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου.

»Αυτό όμως δεν με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε: εάν έφερνα στο Σούνιο σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές. Εξάλλου, ο ίδιος προέβλεπε σε κοινούς συνεργάτες ότι θα ερχόμουνα 4ος στις Ευρωεκλογές καθώς ο κόσμος δεν θα ήθελε έναν «gay liberal». Δικές του λέξεις. Ήρθα δεύτερος με 15%. Άραγε ο Αλέξης με το νέο του κόμμα, θα μπορούσε να πάρει περισσότερο;».

Ο Στέφανος Κασσελάκης καταλήγει λέγοντας πως «οΑλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του. Και του εύχομαι καλοτάξιδο. Εντωμεταξύ έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Ο κόσμος ζητά λύσεις, ζητά μια εναλλακτική και αυτό δεν πρόκειται να γίνει από το rebranding ενός παλιού πολιτικού. Δεν χρειάζεσαι rebranding εάν ξέρεις τι θες να κάνεις και γιατί το κάνεις. Δεν χρειάζεσαι rebranding αν ξέρεις ποιος είσαι. Εγώ είμαι εδώ να υπηρετήσω τον ελληνικό λαό, να γίνει η Ελλάδα μία χώρα με ανθρωπισμό μέσα στην πολιτική της. Το «Κίνημα Δημοκρατίας» προχωρά. Κοιτάμε μπροστά!»

