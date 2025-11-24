Η συμμετοχή του Βασίλη Κικίλια στη Σύνοδο του IMO ενισχύει τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας στον ναυτιλιακό τομέα και αναδεικνύει τη σημασία της χώρας σε θέματα ασφάλειας και καινοτομίας στη θάλασσα.

Στο Λονδίνο μεταβαίνει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για να συμμετάσχει στην 34η Τακτική Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ο Β. Κικίλιας θα εκφωνήσει την εθνική δήλωση της Ελλάδας και θα λάβει μέρος στη Συνάντηση των Επικεφαλής Αντιπροσωπειών, που διοργανώνει ο Γενικός Γραμματέας του IMO, Arsenio Dominguez. Επιπλέον, θα παραστεί στην τελετή βράβευσης της Ελλάδας στο πλαίσιο του «International Maritime Prize – 2025 IMO Honours for Exceptional Bravery at Sea».

Στο περιθώριο της Συνέλευσης, ο υπουργός θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με σημαντικούς εκπροσώπους διεθνών μεταφορικών αρχών, μεταξύ των οποίων: Ο υπουργός Μεταφορών του Κατάρ, Mohammed bin Abdulla Al Thani, ο υφυπουργός Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Dr Rumaih Al-Rumaih, ο υφυπουργός Μεταφορών της Κίνας, Li Yang, καθώς κι ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός των ΗΠΑ αρμόδιος για θέματα Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρήσεων, Marco M. Sylvester.

Παράλληλα, ο Β. Κικίλιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας με τον υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δημοσίων Έργων της Μάλτας, Chris Bonett, την υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, και τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, Edoardo Rixi.