Ευτυχώς που «εις τας Αθήνας» υπάρχουν εκτός από δικαστές και δημοσιογράφοι.

Ο λόγος για τον Κώστα Καλλίτση που με άρθρο του στην «Καθημερινή» της Κυριακής αναδεικνύει «τα μαγικάτου πληθωρισμού».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν το άρθρο- οι υπογραμμίσεις δικές μας:

Τι αποφεύγει να κάνει η κυβέρνηση; Με πρόσχηµα ότι τα µέτρα πρέπει να είναι στοχευµένα, η κυβέρνηση αποφεύγει να στοχεύσει την καρδιά του προβλήµατος: τον πληθωρισµό.

Σε αυτόν είµαστε πρωταθλητές. Τον Φεβρουάριο ήταν 3,1% έναντι 1,9% στην Ευρωζώνη, 63% υψηλότερος. Και η αφαίµαξη που γίνεται στο λαϊκό εισόδηµα είναι πολύ µεγαλύτερη από το ποσοστό του, γιατί η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης είναι υψηλότερη από τον µέσο όρο: 8,2% στα ενοίκια, 12,3% στα ρούχα, 5,3% στα τρόφιµα κ.ο.κ. Η κυβέρνηση αντί να τον συγκρατήσει µε µείωση της υπέρογκης έµµεσης φορολογίας και µέριµνα να περιοριστεί η ισχύς των καρτέλ, τον αφήνει να κάνει τη µεγάλη αναδιανοµή από την εργασία προς τα κέρδη και τα ταµεία του κράτους. Το πρόβληµα µε τα µέτρα δεν είναι ότι λαµβάνονται µε καθυστέρηση (όταν το µέλλον είναι άδηλο, δεν δρας εµπροσθοβαρώς...), ούτε ότι είναι λιγότερα από όσα θα έπρεπε. Είναι ο χαρακτήρας και η κατεύθυνσή τους. Και τα «κόλπα» τους.

Αφήνουν να µεγεθύνεται το µείζον πρόβληµα που προϋπήρχε του πολέµου και οξύνεται εξαιτίας του, η ακρίβεια, και φέρνουν νέα πληθωριστικά έσοδα στα κρατικά ταµεία. ∆είτε τα καύσιµα: έχουν ακριβύνει 50 λεπτά/λίτρο περίπου, και η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι επιδοτεί µε 20 λεπτά/λίτρο το ντίζελ κίνησης και µε 36 λεπτά/λίτρο τη βενζίνη – επί της ουσίας δίνει πίσω λίγα από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που αντλεί χάρη στον πόλεµο. Κατά τα λοιπά πρόκειται για µέτρα χωρίς συνοχή, µε κριτήρια που θέτει η εκλογική γεωγραφία και στόχευση τον προσεταιρισµό επιµέρους οµάδων του εκλογικού σώµατος.

Ζήτησε από την ακτοπλοΐα, για παράδειγµα, να απορροφήσει τις ανατιµήσεις, της απάντησαν ότι αυτό δεν γίνεται, κι έτσι αποφάσισε να την επιδοτήσει, πληρώνοντας από τον κρατικό προϋπολογισµό µέρος της τιµής των εισιτηρίων. Από την άλλη, αρνήθηκε να επιδοτήσει τα εισιτήρια των µέσων µαζικής µεταφοράς ή να τα µηδενίσει τις πρωινές ώρες – όταν πηγαίνουµε στη δουλειά. Αποφάσισε να µη στηρίξει τις δηµόσιες συγκοινωνίες, αλλά να επιδοτήσει µε ένα σηµαντικό ποσό, έως 70 ευρώ/µήνα, τις µετακινήσεις µε Ι.Χ.

Αλλιώς αντιµετωπίζουν αντίστοιχα προβλήµατα άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προχθές, η Κύπρος ανακοίνωσε µείωση στο 5% του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό, µειώσεις του ΕΦΚ και επέκταση του µηδενικού ΦΠΑ σε βασικά τρόφιµα. Στο 10% έριξε τον ΦΠΑ σε καύσιµα, ενέργεια η Ισπανία. Η Πολωνία τον έριξε στο 8% για τα καύσιµα, µείωσε και τον ΕΦΚ στα κατώτατα όρια που επιτρέπει η Ε.Ε. Μειώσεις φόρων έκαναν επίσης η Αυστρία και η Ιταλία.

Η αλήθεια είναι ότι χάρη στον πόλεµο, εφόσον οι τιµές διατηρηθούν στα σηµερινά επίπεδα, µε τον πληθωρισµό και τους σηµερινούς συντελεστές ΦΠΑ, η κυβέρνηση υπολογίζει να µαζέψει 2-3 δισ. επιπλέον έσοδα για προεκλογική χρήση. Ειδικά, δε, ο πληθωρισµός είναι ο βασικός µηχανισµός αναδιανοµής εισοδήµατος από την εργασία στα κέρδη: σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, το 2019 τα εισοδήµατα από κέρδη ήταν µεγαλύτερα από της εργασίας κατά 21,3 δισ. ευρώ. Το 2024 ήταν µεγαλύτερα κατά 36,1 δισ. ευρώ, η διαφορά µεγάλωσε 69,5%. Λοιπόν, κάτι που δουλεύει, δεν το πειράζεις.