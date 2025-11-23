Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Ως τη «μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την προκοπή και την ασφάλεια» περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασκώντας το εκλογικό του δικαίωμα στις εσωκομματικές εκλογές στα Πετράλωνα.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσέλευση των μελών στην ψηφοφορία, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις προσπάθειες στήριξης του εισοδήματος από την κυβέρνηση. «Αύριο οι συνταξιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, το πρώτο από τα πολλά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τη στήριξή τους» σημείωσε.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι 122.000 πολίτες ενεγράφησαν για να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Πολλά από τα μέλη τα οποία ενεγράφησαν είναι νέα, συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εσωκομματικές μας εκλογές.

Να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί λόγω των περιορισμών που έχουμε βάλει θα έχουμε μια σημαντική ανανέωση στους Προέδρους και στα μέλη των αιρετών μας οργάνων και να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι η Νέα Δημοκρατία αντλεί δύναμη από τα μέλη της.

Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων. Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη. Η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, με μέτρα στήριξης, κάποια από τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται από αύριο, όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν τα 250 ευρώ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα δει, θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες.

Να ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία στους εκλεγέντες. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτή τη μαζική συμμετοχή η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μας αναγκάσει μάλλον να παρατείνουμε και το ωράριο κλεισίματος των καλπών πέραν των 19:00.

Πιστοποιείτε και πάλι, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, παλιοί και νέοι φίλοι, ότι εσείς είστε η μεγάλη δύναμη της παράταξής μας».