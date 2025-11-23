Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν μέλη του κόμματος από όλη τη χώρα.

Το παρών στις εκδηλώσεις για τον Πανελλήνιο Εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης στον Γοργοπόταμο έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων και ξεναγήθηκε στην ιστορική διαδρομή του Γοργοποτάμου.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός:

«Σεβαστέ πατέρα, αξιότιμοι και αξιότιμες κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων, της κυβέρνησης, της Βουλής, της Αυτοδιοίκησης, των Πρεσβειών και των Ενόπλων Δυνάμεων, σεβαστοί εκπρόσωποι των αντιστασιακών οργανώσεων και των αγωνιστών και των αγωνιστριών της Εθνικής Αντίστασης.

Υπάρχουν τόποι στην πατρίδα μας που έχουν ένα τεράστιο μέγεθος. Έτσι με δέος και σεβασμό προσέρχομαι σήμερα εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον ιστορικό τόπο του Γοργοποτάμου.

Ο Γοργοπόταμος στην ψυχή της Ελλάδας, συναντά το Πολυτεχνείο και υπερασπίζεται τη μνήμη και τους αγώνες, αλλά και τις θυσίες των ολοκαυτωμάτων του Διστόμου, του Χορτιάτη, της Βιάννου, των Καλαβρύτων. Είναι χώρος ηρωισμού αλλά και θυσίας.

Ο Γοργοπόταμος φώτισε τις καρδιές των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Μας έδωσε πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ήταν ένα ορόσημο του αντιφασιστικού αγώνα της πατρίδας μας και είχε ταυτότητα. Είχε αξίες πάνω στις οποίες ενώθηκαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες.

83 χρόνια μετά, μας δίνει πολύτιμα συμπεράσματα αλλά και ευθύνη. Δεν είναι μόνο χώρος μνήμης, είναι χώρος δέσμευσης ο Γοργοπόταμος, για το τι θα κάνουμε εμείς.

Τότε, απέναντι στην πιο σκληρή πολεμική μηχανή της Ευρώπης, απέναντι στον ναζισμό, απέναντι στους φασίστες, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, σε έναν τόπο που ζούσε στη φτώχεια, στις κακουχίες, τόλμησαν και σήκωσαν το ανάστημα τους.

Έδειξαν το μπόι της ελεύθερης Ελλάδας, πάνω σ’ αυτά τα περήφανα βουνά, που παραμένουν περήφανα.

Βρήκαν δύναμη και στάθηκαν όρθιοι κι αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που μας δίνει ο αγώνας τους.

Νίκησαν τον φόβο, τον συμβιβασμό, την ατομική λύση, τη σιωπή. Αντιστάθηκαν στη φτώχια και δεν συμβιβάστηκαν. Αυτό είναι το μήνυμα του Γοργοποτάμου. Ότι όλα είναι εφικτά.

Μπορούμε απέναντι στον μεγαλύτερο φόβο, στην μεγαλύτερη δύναμη να τα καταφέρουμε.

Απέναντι στα ιδανικά υπήρχε ενότητα. Είχε βάση στην ψυχή των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και είναι και μια ιστορική στιγμή, γιατί εξέφρασε αυτός ο αγώνας τη βούληση όλου του ελληνικού Λαού.

Ποιο είναι το μήνυμα όμως σήμερα του Γοργοποτάμου; Τι έχει μείνει στη μνήμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων;

Δυο στίχοι:

«Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό».

Αυτό είναι το μήνυμα του Γοργοποτάμου.

Γιατί «θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά».

Για το αγαθό της ελευθερίας και της ειρήνης ήταν η θυσία του Γοργοποτάμου. Αυτό είναι και σήμερα το μεγαλύτερο μήνυμα.

Σήμερα, δυστυχώς, ζούμε σε δύσκολους και σκοτεινούς καιρούς. Η αβεβαιότητα, ο φόβος, οι ιαχές του πολέμου μας κυκλώνουν.

Η ακροδεξιά, η μισαλλοδοξία, το μίσος στην Ευρώπη είναι εδώ. Και εμείς πρέπει να δώσουμε απάντηση, από την ξενοφοβία μέχρι την έλλειψη δημοκρατίας και κράτους δικαίου.

Ταυτόχρονα, έχουμε αναθεωρητικές δυνάμεις και δίπλα μας, μέσα στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι και αυτός ο αγώνας, ο αγώνας και το έπος της Εθνικής Αντίστασης χρειάστηκε 40 χρόνια για να αναγνωριστεί και να μπει σήμερα στην ατζέντα, όπως ορθά τοποθετήθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές.

Τι έχουμε λοιπόν να κερδίσουμε σήμερα; Πρώτα απ’ όλα, ότι όλα είναι εφικτά με συλλογική αντίσταση αν σηκώσουμε το μπόι μας, αν φύγουμε από τον ατομικό συμβιβασμό και αν ακολουθήσουμε τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας αλλά και της ειρήνης. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα.

Η ευθύνη της πολιτικής σήμερα είναι να δώσει σε όλα αυτά τα μεγάλα ιδανικά πραγματικό περιεχόμενο. Με ενότητα, αλλά και με στόχο ταυτόχρονα.

Η ευθύνη της πολιτικής είναι να υπερασπιστεί πρώτα απ’ όλα την ειρήνη και τη δημοκρατία, όχι να περιγράφει τον κίνδυνο του πολέμου, όχι να περιγράφει τον συμβιβασμό με τα φέρετρα, όχι.

Να προλαμβάνει τον πόλεμο, να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, να βάζει την ειρήνη μπροστά από όλα. Και από τα κέρδη.

Αυτός είναι ο σκοπός της πολιτικής σήμερα. Αυτό είναι το χρέος μας σήμερα. Η ειρήνη σε μία ειρηνική Ευρώπη, αλλά και σε μία ειρηνική υφήλιο.

Η Ελλάδα όμως πλήρωσε τότε ένα βαρύτατο τίμημα, γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία ότι το σύνολο των αξιώσεων και διεκδικήσεων της χώρας μας είναι ενεργές και απαράγραπτες. Και οφείλει η Γερμανία να τις αναγνωρίσει. Είναι χρέος μας να τις διεκδικήσουμε.

Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το μήνυμα του Γοργοποτάμου. Η ευθύνη μας για το τι κάνουμε όλοι και όλες σήμερα και τι μήνυμα δίνουμε στα παιδιά μας.

Τιμή και δόξα στο έπος, στον αγώνα και στον ηρωισμό της Εθνικής Αντίστασης.

Αθάνατοι!».

