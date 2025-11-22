Η ανάρτηση που έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είναι προφανής η αγωνία της κυβέρνησης μπροστά στις καθαρές ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και του Σωκράτη Φάμελλου για την αλλαγή της κοινοπραξίας στο Οικόπεδο 2 του Ιονίου. Το είδαμε και στη σημερινή παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Μεγκα όπως και το άγχος να βγάλει αναξιόπιστο τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Τον κατανοώ, ζορίζεται πολύ και δεν το κρύβει.

Αλλά ας ενημερωθεί καλύτερα για το θέμα κι ας τα μαζέψει από βδομάδα στο briefing και να μας απαντήσει: Μειώθηκε το ποσοστό της HelleniQ Energy (πρώην ΕΛΠΕ) στο οικόπεδο 2 του Ιονίου από 25% σε 10%, με αντίστοιχη συρρίκνωση του μεριδίου του Ελληνικού Δημοσίου, οπότε το ποσοστό του Δημοσίου (που είναι 31% πλέον στην HelleniQ) πέφτει στο 3%; Γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να εκχωρήσει το μερίδιό της εφόσον δηλώνει ότι υπάρχει σοβαρή δυνατότητα αξιοποίησης του κοιτάσματος; Υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε;

Και ας μάθουμε επιτέλους και γιατί επί 6,5 χρόνια δεν είχαν προχωρήσει παραχωρήσεις με ισχυρή παρουσία των ΕΛΠΕ, ενώ ο «κακός» ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνούσε; Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαχειριστεί με τρόπο που ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο το ζήτημα των υδρογονανθράκων και λειτουργεί υπέρ συμφερόντων τρίτων, όπως και είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ξέρει τι λέει και ξέρει ότι όσα αναφέρει είναι τεκμηριωμένα και ορθά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί μονομερώς τα συμφέροντα των αμερικανικών εταιρειών και όχι του ελληνικού λαού. Για αυτό έχει κάτι να πει ο κ. Μαρινάκης;».