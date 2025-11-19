«Το σκάνδαλο δημιούργησε η διαστρεβλωμένη εφαρμογή της τεχνικής λύσης , μετά από πολλαπλές τροποποιήσει επί κυβερνήσεων της ΝΔ, ώστε να δρα ανενόχλητο το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων.»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστηρίζουν ότι οι καταθέσεις μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή «γκρεμίζουν» το αφήγημα της ΝΔ ότι η τεχνική λύση αποτέλεσε τη ρίζα του προβλήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι μαρτυρίες που έχουν ήδη ακουστεί, από τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη έως υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού, αλλά και η σημερινή τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κ. Τζεδάκη, επιβεβαιώνουν ότι η τεχνική λύση ήταν νόμιμη και αναγκαία για τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Στο ίδιο συμπέρασμα όπως αναφέρουν κατέληξαν και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στη διαδικασία.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% γαλάζιο» τονίζουν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι δεν προήλθε από το θεσμικό πλαίσιο, αλλά από την «διαστρεβλωμένη και προσαρμοσμένη εφαρμογή» του από τις κυβερνήσεις της ΝΔ, μέσω αλλεπάλληλων τροποποιήσεων, εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων. Όπως αναφέρουν, με αυτές τις αλλαγές «άνοιξε ο δρόμος» ώστε το κύκλωμα των παράτυπων και παράνομων επιδοτήσεων να λειτουργεί ανεξέλεγκτα επί σειρά ετών.