«Εθιστικό» χαρακτήρισε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, Κωνσταντίνος Δαρδανός.

Κάθε προσδοκία έχουν ξεπεράσει οι προπαραγγελίες για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», που αναμένεται να φτάσει στα βιβλιοπωλεία τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. «Η αγορά έχει να δει τέτοιες προπαραγγελίες από τον Χάρι Πότερ», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, Κωνσταντίνος Δαρδανός, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

«Το τιράζ αλλάζει κάθε 2-3 μέρες, σκεφτείτε μόνο ότι ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο στην Αττική που έχει λίγους αναγνώστες η περιοχή εκεί, μας είπε ότι τέτοιες ουρές προ-παραγγελίας είχαν να δουν από τον Χάρι Πότερ. Κάνουμε ανατυπώσεις πριν βγει το βιβλίο, έχουμε βγάλει παραπάνω από 5.000 βιβλία, ξεπέρασε κάθε προσδοκία», πρόσθεσε.

Όπως σχολίασε ο κ. Δαρδανός, «Έπρεπε να τα πει. Ήταν μια πρόκληση για εμάς γιατί μιλάμε για την κρισιμότερη στιγμή στην νεοελληνική ιστορία μετά την δικτατορία που ζήσαμε εξάμηνο θρίλερ. Έχουνε μιλήσει οι πάντες και θα ήταν τεράστιο κενό και για εμάς που το ζήσαμε αλλά και για τον ιστορικό του μέλλοντος να μην καταθέσει την άποψή του ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις. Άργησε ίσως να το κάνει».

Ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg χαρακτήρισε το βιβλίο «εθιστικό»: «Το βιβλίο φτάνει μέχρι και το τώρα. Στο τελευταίο κεφάλαιο γράφει για τις τελευταίες ημέρες. Έχει μέσα όλα τα τελευταία γεγονότα και μια προβολή στο μέλλον, ένα όραμα δικό του. Είναι ένα βιβλίο εθιστικό, ειδικά τα γεγονότα του '15 σε βάζει να ξαναζήσεις το θρίλερ. Αυτός είναι και ένας λόγος ίσως που καθυστέρησε τόσο, γιατί αν το έγραφε το ’19 που πήγε στην αντιπολίτευση, τα πάθη ήταν ακόμα πάρα πολύ "ζεστά". Ίσως τώρα αυτή η απόσταση των 10 ετών να είναι και πιο ψύχραιμη».

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στις 3 Δεκέμβρη στο Παλλάς και «ακόμα δεν ξέρω ποιοι θα το παρουσιάσουν», τόνισε ο κ. Δαρδανός.