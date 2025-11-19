Διχάζει τη Χαριλάου Τρικούπη ο πρώην πρωθυπουργός - Ο Ανδρουλάκης τον ταυτίζει με τον ...Μητσοτάκη! - «Απαγορευτικό» για συμμετοχή «πρασίνων» στην παρουσίαση της «Ιθάκης»!

Το καλοκαίρι του 2024 στο «ΠΑΣΟΚικό ημισφαίριο» δυο ήταν οι πιο σημαντικές ειδήσεις μετά την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να σηκώσει το γάντι της αμφισβήτησης και να πάει σε εσωκομματικές εκλογές.

Η μία ήταν η μεγάλη επιστροφή της Άννας Διαμαντοπούλου στα κομματικά δρώμενα, μέσω της απόφασης να θέσει υποψηφιότητα για τη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Και η άλλη ήταν η συμφωνία του Χάρη Δούκα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, η οποία επισφραγίστηκε τότε με το πολυσυζητημένο σποτ «πάμε Χάρη», με το του οποίο ο φέρελπις βουλευτής στήριζε τον δήμαρχο Αθηναίων στη μάχη για την προεδρία.

Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Η μεν Διαμαντοπούλου έχει γίνει υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και λογίζεται ως η πιο ισχυρή σύμμαχος του κ. Ανδρουλάκη, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους πλήρης πολιτική ταύτιση.

Ο δε Χριστοδουλάκης είναι εδώ και λίγο καιρό σε πολιτική, αλλά πιθανότατα και σε ψυχική απόσταση με τον κ. Δούκα. Η αφορμή για τη δημοσιοποίηση των διαφορών τους, είναι η διάσταση απόψεων στο θέμα των συνεργασιών και συγκεκριμένα σε αυτό που σχετίζεται με την συμμετοχή του κ. Τσίπρα στο κάδρο των δυνητικών συνομιλητών του ΠΑΣΟΚ. Ο δήμαρχος Αθηναίων εμφανίζεται ως ο πιο προωθημένος στα θέματα των συνεργασιών, εν εντιθέσει με τον κ. Χριστοδουλάκη που διαφωνεί με οποιασδήποτε μορφή συζήτησης με τον πρώην πρωθυπουργό. Και έχει ενδιαφέρον η στάση του αυτή, καθώς ήταν το πρώτο κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που τον Φεβρουάριο του 2024 είχε πάρει μέρος στην πολυσυζητημένη συζήτηση για τις προοδευτικές συμμαχίες (σ.σ.: με θέμα «Απέναντι στον Μητσοτάκη, ποιος;») στο θέατρο ΑΛΦΑ μαζί με την Έφη Αχτσιόγλου και τον Διονύση Τεμπονέρα.

Ουσιαστικά φαίνεται ότι το «θέμα Τσίπρα» αποτελεί το πρόσχημα στη διάρρηξη των σχέσεων των δυο ανδρών. Πίσω από τη διαφωνία κρύβεται η βούληση του Μανώλη Χριστοδουλάκη να ανοίξει ηγετική περπατησιά οψέποτε τεθεί θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, κάτι που εκ των πραγμάτων τον απομακρύνει από τον δήμαρχο Αθηναίων.

Όπως και να έχει, όμως, το θέμα του κ. Τσίπρα αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ ζήτημα που οξύνει τα πάθη. Μια, κατά πολλούς, αυτονόητη δήλωση ("ΣΚΑΙ") της Ράνιας Θρασκιά ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνομιλήσει και με τον κ. Τσίπρα προκάλεσε αναταραχή στην Χαριλάου Τρικούπη, ακόμα και παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Επισήμως το ΠΑΣΟΚ δεν τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις της κυρίας Θρασκιά, αλλά για την τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη, ο οποίος κατά το ΠΑΣΟΚ έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: «Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι». Πού να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ. Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα».

Στην κατάληξη, όμως, της ανακοίνωσης κρύβεται η θέση του ΠΑΣΟΚ για τον κ. Τσίπρα: «Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους»!

Ουσιαστικά η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να βάλει στην ίδια μοίρα τον κ. Τσίπρα με τον κ. Μητσοτάκη ως προς τα κυβερνητικά τους αποτελέσματα, προετοιμάζοντας την τακτική της στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός.

Αντιθέτως, έως τώρα, δεν έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ κάποια ουσιαστική συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστούν πτυχές του βιβλίου του και ιδίως αν θα έχει αναφορές που θα χρήζουν απαντήσεων. Όπως για παράδειγμα, αν υπήρχε πρόταση του κ. Τσίπρα μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 προς την Φώφη Γεννηματά για κυβερνητική συνεργασία. Επιπλέον, το τελευταίο που επιθυμούν στο ΠΑΣΟΚ είναι να δουν στελέχη του κόμματος, έστω και μεσαίου βεληνεκούς, να δίνουν το παρών στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στο θέατρο Παλλάς στις 3 Δεκεμβρίου.