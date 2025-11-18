Ανάρτηση από την επίσκεψή του στο Στάνφορντ έκανε ο Νίκος Δένδιας.

Ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, το Στάνφορντ επισκέφθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του στο Σαν Φρανσίσκο.

Σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας αναφέρει σχετικά πως «επισκέφθηκα το πανεπιστήμιο του Stanford στο Σαν Φρανσίσκο, ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, ιδίως στους τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Συστημικής Μηχανικής και των Εφαρμογών Δεδομένων.

Συναντήθηκα με τους Έλληνες Καθηγητές, Χρήστο Κοζυράκη, (Διευθυντή του Stanford Platform Lab), Νικόλαο Μπάμπο (Διευθυντή του Computer Systems Performance Engineering Lab) και Βασίλη Συργκάνη, (Αν. Καθηγητή Management Science and Engineering).

»Είχα γόνιμες συζητήσεις για το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και το μέλλον της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση ζητημάτων Ασφάλειας».