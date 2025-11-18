Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στους μηχανισμούς παρακολούθησης πρέπει άμεσα να κληθούν να καταθέσουν, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς υπεκφυγές, και κυρίως χωρίς καμία απολύτως πολιτική προστασία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η χθεσινή κατάθεση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη επιβεβαιώνει, για ακόμη μια φορά, ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν ήταν "μεμονωμένο περιστατικό", αλλά ένα οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης δημοσιογράφων, πολιτικών και πολιτών. Ο κ. Κουκάκης περιέγραψε ότι αποτέλεσε στόχο της ΕΥΠ και στη συνέχεια του κακόβουλου λογισμικού Predator, εξαιτίας των ερευνών του για οικονομικά σκάνδαλα που αφορούσαν πρόσωπα όπως ο Φελίξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος. Η ακολουθία των γεγονότων, δηλαδή νομοθετικές παρεμβάσεις που διέγραψαν υποθέσεις τραπεζικών στελεχών, η παρακολούθησή του από την ΕΥΠ, η επιμόλυνση του κινητού του από το Predator, καθώς και η εμπλοκή εταιρειών όπως η Intellexa, συνθέτουν μία βαθιά θεσμική εκτροπή», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η αναφορά του σε πρόσωπα που είχαν σχέση με το Γραφείο του Πρωθυπουργού και την ΕΥΠ, όπως ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων. Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στους μηχανισμούς παρακολούθησης πρέπει άμεσα να κληθούν να καταθέσουν, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς υπεκφυγές, και κυρίως χωρίς καμία απολύτως πολιτική προστασία. Δεν θα επιτρέψουμε η Ελλάδα να γίνει χώρα κανονικοποίησης παρακρατικών πρακτικών και παραβίασης δικαιωμάτων», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέα Αριστεράς.