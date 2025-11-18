Όσον αφορά τις πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ, υποστήριξε ότι η διεύθυνσή του δεν είχε ούτε πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων.

Σε άλλες διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε την ευθύνη για τις πληρωμές δεσμευμένων ΑΦΜ, αλλά και για το σφάλμα με τις υπερβάσεις ύψους 52 εκατ. ευρώ στο καθεστώς «πράσινων» αλλά και κανονικών ενισχύσεων το 2022, ο διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού Αντώνης Τασούλης. Καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο κ. Τασούλης σημείωσε ότι για το θέμα των υπερβάσεων είχε ενημερώσει τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Ευάγγελο Σημανδράκο και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Όσον αφορά τις πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ, υποστήριξε ότι η διεύθυνσή του δεν είχε ούτε πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων, ούτε αρμοδιότητα ελέγχου μεταβολής των στοιχείων. «Η μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να κάνει διορθώσεις, ήταν η κ. Τυχεροπούλου», ως τότε προϊσταμένη διεύθυνσης αμέσως ενισχύσεων ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν κουνιέται πληρωμή χωρίς υπογραφή αρμοδίου που κάνει αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης. Αν δηλαδή αυτός, δεν βάλει υπογραφή που σημαίνει ότι πληρείται νομιμότητα πληρωμής. Το λογιστήριο στη συνέχεια αν δεν προχωρήσει την πληρωμή, θα κάνει παράβαση καθήκοντος», ανέφερε.

Ερωτώμενος για την Παρασκευή Τυχεροπούλου και τη σχέση μαζί της, ο μάρτυρα ανέφερε ότι είναι απολύτως ανακριβή τα όσα είχε καταθέσει η ίδια στην εξεταστική ότι «δεν είχε καλή συνεργασία με τους τεχνικούς του Gov. gr και ότι οι πληρωμές γίνονταν με δισκέτα». Παράλληλα απέρριψε τους ισχυρισμούς της κ. Τυχεροπούλου πως ο ίδιος ζήτησε την μετάθεσή της ώστε να μην έχει πρόσβαση στους ελέγχους.

«Δεν είναι αληθές αυτό. Η κ. Τυχεροπούλου έκανε ελέγχους, δεν της έκοψα ποτέ την πρόσβαση την οποία είχε μέχρι και την τελευταία μέρα που ήταν στην διεύθυνση. Η απομάκρυνσή της ήταν με απόφαση της διοίκησης που έκρινε ότι στο τμήμα αχρεωσθήτως θα έπρεπε να αντικατασταθεί με πτυχιούχο Οικονομικών με εμπειρία στον τομέα. Συμφωνώ μαζί της, ότι όπως δεν μπορεί να δουλεύει στο πρωτόκολλο τώρα, δεν μπορεί να εργάζεται και σε διεύθυνση πληρωμών γιατί είναι εκτός επιστημονικού υπόβαθρο. Κάθε άνθρωπος πρέπει να δουλεύει σε γνωστικό πεδίο του», είπε τονίζοντας πως την βοήθησε και τη στήριξε.

Ταυτόχρονα ο κ. Τασούλης απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, «αν θεωρεί ότι η κ Τυχεροπούλου είναι ο Ρομπέν των Δασών του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή συνιστά μέρος του προβλήματος που οδήγησε τον οργανισμό εκεί που τον οδήγησε;». Σε ερώτηση της Ευαγγελίας Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, για το πώς βρέθηκε στα χέρια του Ξυλούρη, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις η λίστα πληρωμών που έφτιαξε ο ίδιος ,ο μάρτυρας επισήμανε ότι «αποκλείεται το αρχείο πληρωμής των Τραπεζών να έφτασε στα χέρια του Ξυλούρη».

Απαντώντας στον Γιώργος Ψυχογιός του ΣΥΡΙΖΑ, εκτίμησε πως δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και ευθύνες υπαλλήλων, αλλά παθογένειες στο σύστημα, όπως η μη όπως η έλλεψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

ΠΑΣΟΚ: Ευθέως «έδειξε» την Κυβέρνηση ο Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ , που πάντως η υπογραφή του…δεν είναι τόσο σπουδαία!

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν ότι: «Κυβερνητική απόφαση είναι το «gov.gr» , το σύστημα διαύγειας στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίστηκε αυτολεξεί από τον ο Αντώνιο Τασούλη, Διευθυντή Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, η απόφαση να τεθεί ή όχι σύστημα διαφάνειας στον Οργανισμό, όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα που τέθηκε, από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ε.Λιακούλη- Εισηγήτρια στην εξέτασή του. για ποιο λόγο δεν αφέθηκε να προχωρήσει, αν και είχε ξεκινήσει.

Σε εμφανή αμηχανία επίσης βρέθηκε το υψηλόβαθμο στέλεχος -Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αναγκάστηκε να κάνει παραδοχές, αλλά και να βρεθεί σε σοβαρές αντιφάσεις.

Συγκεκριμένα, ενώ αρνήθηκε ότι υπάρχει «δισκέτα» με τα στοιχεία των πληρωμών, ισχυριζόμενος ότι αυτό καταργήθηκε ήδη από το 2007, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν «λίστες» με ονόματα και στοιχεία εντολών πληρωμών , τα οποία αποκαλούνται όπως παλιότερα, «δισκέτα». Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει πώς αυτές οι λίστες -και μάλιστα σε μορφή pdf , βρέθηκαν στα χέρια του Ξυλούρη, όπως αναφέρεται στη σχετική δικογραφία και στο πεδίο των επισυνδέσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε πάντως η προσπάθεια του Διευθυντή πληρωμών να αποστεί ακριβώς από την ευθύνη των εντολών …πληρωμής! , ισχυριζόμενος ότι υπάρχει έλεγχος άλλων συναρμοδίων και ότι ο ίδιος τελικώς εγκρίνει ήδη ελεγμένα στοιχεία, αρνούμενος κάθε ευθύνη στην χαρακτηριστική περίπτωση του «λάθους» των 52 εκατ Ευρώ, αλλά και χαρακτηρίζοντας απλώς μια ….«παραδρομή» τη σκανδαλώδη περίπτωση των 13.9 εκατ. Ευρώ που φερόταν ότι δικαιούταν ένας ανυποψίαστος παραγωγός για βιολογικά , ο οποίος είχε να εμφανιστεί στη βάση του ΟΣΔΕ από το 2006!

Παραδέχθηκε όμως ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο ίδιος είναι η «τελευταία υπογραφή-εντολή».

Τίποτε ο Διευθυντής πληρωμών δεν είχε να απαντήσει επίσης για την αναζήτηση των αχρεώστητων που έμειναν ανείσπρακτα για πάνω από 6 έτη, ενώ για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δήλωσε αναρμόδιος και άσχετος με τις δεσμεύσεις.

Σε απόλυτη αντίφαση τέλος, βρέθηκε, με την απάντησή του σχετικά με το πρόσωπο της κ Τυχεροπούλου από τον εισηγητή της ΝΔ, ο οποίος ρώτησε αν η εν λόγω υπάλληλος «νοιάζεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή είναι μέρος του προβλήματος» και ο μάρτυρας επιφυλάχθηκε, ενώ ερωτηθείς από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει ακριβώς τί εννοεί με την επιφύλαξή του, αυτή τη φορά ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εν λόγω υπάλληλος ήταν πολύ καλή και με γνήσιο ενδιαφέρον για τον οργανισμό».

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Από τον ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν τα εξής:

«Όσο κι αν η «γαλάζια» πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή προσπαθεί να μας πείσει ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλονται στους… υπαλλήλους του Οργανισμού (αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις στις καταθέσεις τους), είναι ξεκάθαρο ότι το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων οργανώθηκε άνωθεν.

Αυτό υπονόησε ο επί πολλά έτη «αμετακίνητος» Διευθυντής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνιος Τασούλης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργου Ψυχογιού.

Αποκάλυψε επίσης ότι, επί προεδρίας Σημανδράκου, πραγματοποιήθηκε, με εντολή Γεωργαντά, πληρωμή με «εντέλλεστε» προς τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Κάτι που αποδεικνύει ότι κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον Κυρ. Μητσοτάκη η χώρα μας κινήθηκε προκλητικά εκτός ενωσιακού και θεσμικού πλαισίου προκειμένου να κάνουν ανενόχλητοι «πάρτι» οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες» της ΝΔ, σε βάρος των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα, όπως το πρόσφατο, ύψους 415 εκατ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 85% του εν λόγω προστίμου αφορά στην περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ και τα μεγαλύτερα ποσά καταλογισμών, 79 εκατ. ευρώ και 76 εκατ. ευρώ, αφορούν στρεμματικές ενισχύσεις για το 2021 και το 2022 αντίστοιχα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει ξεκάθαρες απαντήσεις στον κόσμο του πρωτογενούς τομέα που βλέπει εξοργισμένος ότι οι κυβερνητικές υποσχέσεις για πληρωμή των επιδοτήσεων ως το τέλος του έτους διαψεύδονται λόγω του «κενού εμπιστοσύνης» που προκάλεσε το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».