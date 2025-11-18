Η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε τη Βασική Ενίσχυση τέλη Νοεμβρίου, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς ανακοίνωσε τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤΝews και τους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί πρωτοβουλία, που θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες. «Έως τέλος του έτους θα δοθεί άμεση στήριξη εισοδήματος στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς. Πρόκειται για συμπληρωματική ενίσχυση, ανάλογη με τον αριθμό ζώων που θανατώθηκαν, θα αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους».

Για τις πληρωμές των αγροτών, τόνισε: «Η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε τη Βασική Ενίσχυση τέλη Νοεμβρίου. Παλιά πληρωνόταν τέλη Οκτωβρίου, άρα μιλάμε για μια καθυστέρηση ενός μήνα. Πάμε να κάνουμε μία δύσκολη μεταρρύθμιση, απαραίτητη για να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας. Τελικά θα είναι ωφελημένοι οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι. Θα πάρουν περισσότερα χρήματα».

Για την κίνηση στους δρόμους και τα καθημερινά παράπονα των οδηγών, είπε: «Εχουν δίκιο, δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση για το κυκλοφοριακό. Λύση είναι η συστηματική υποστήριξη των μέσων μεταφοράς», ενώ έκανε αναφορά στα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό και στην ενίσχυση των λεωφορείων, με αύξηση των δρομολογίων.

Σχολιάζοντας την αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην ώρα του Πρωθυπουργού την περασμένη Παρασκευή για τις αυξημένες τιμές στα όσπρια, είπε: «Εψαξα να βρω τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι συνεργάτες μου δεν μπόρεσαν να τα επιβεβαιώσουν. Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα. Ειδικά για όσους είναι στο νοίκι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ομως, η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οι αυξήσεις φορούν κυρίως εισαγόμενα προϊόντα».

Για νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, ο οποίος εστίασε προεκλογικά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας: «Το ερώτημα είναι πώς κατανέμει τα χρήματα που διαθέτει: «Εμείς επιλέξαμε νέους και οικογένειες με παιδιά», τόνισε.

Για στεγαστικό πρόβλημα: «Θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό. θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε έως το τέλος του έτους. Δεν είναι ρεαλιστική προοπτική να χτίσουμε νέα σπίτια. Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε τα πολλά κλειστά διαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, είπε: «Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τον προϋπολογισμό. Οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμα τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των ΕΛΤΑ, τόνισε ότι «έχει αλλάξει η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας, ούτε γράμματα στέλνουμε, οι λογαριασμοί πληρώνονται ηλεκτρονικά...Κοιτάζουμε εναλλακτικούς τρόπους σημείων στην περιφέρεια. Εντός των επόμενων μηνών θα καταλήξουμε σε λύση που θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου ΕΛΤΑ, αλλά κανείς δήμος δεν θα είναι χωρίς σημείο εξυπηρέτησης».

«Τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Μπορούν να φιλοξενούνται καταστήματα των ΕΛΤΑ σε άλλους χώρους, ενδεχομένως και σε χώρους που ανήκουν στον πυρήνα τους κράτους».

«Συνειδητά δεν σχολιάζω ό,τι λέει ο Σαμαράς»

Ο Κ. Μητσοτάκης κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά, το απέφυγε, «συνειδητά», όπως είπε: «Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους που με οδήγησαν στην αποπομπή του. Σεβόμενος την ιστορία του αλλά και το πρόσφατο πένθος του, επιλέγω συνειδητά να μην σχολιάζω δημόσια τίποτα από αυτά που λέει ο κ. Σαμαράς».

Για Τσίπρα: Με κάνει να πιστεύω ότι αισθάνεται άσχημα για όσα έγιναν επί πρωθυπουργίας του

Δεν ξέρω αν μπαίνατε εσείς σε ένα πλοίο το οποίο ο καπετάνιος το έχει ρίξει ήδη μία φορά στα βράχια, τόνισε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτηθείς γιατί δεν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, είπε: «Το βιβλίο Τσίπρα είναι 700 σελίδες. Δεν θα διαβάζω όλο το βιβλίο. Θα διαβάσω τις προδημοσιεύσεις, που αφορούν δύσκολες εποχές. Ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλάει για το παρελθόν, εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον».

Πρόσθεσε ότι «Επιχειρεί να ξαναγράψει μία ιστορία», σχολιάζοντας πως «με κάνει να πιστεύω ότι αισθάνεται άσχημα για όσα έγιναν επί πρωθυπουργίας του».