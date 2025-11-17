«Τα σχέδια που καταστρώνουν και διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπορούν να πείσουν ούτε το Προεδρικό Μέγαρο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την παρέμβαση Τασούλα.

Ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, μέσω του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας «Βήμα της Κυριακής».

Νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέφεραν ότι ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως κορυφαίου θεσμικού εγγυητή, περιλαμβάνει αυτονόητα το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα.

«Τη στιγμή που υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και το κράτος Δικαίου, ο ρόλος του ΠτΔ είναι κρίσιμος και δεν είναι αυτός του σχολιαστή, μέσω διαρροών, της πολιτικής κατάστασης. Ο ρόλος του είναι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου.

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, για να σταματήσει η θεσμική και όχι μόνο κρίση, για να υπάρξει δημοκρατική διέξοδος», συμπληρώνει η ανακοίνωση του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που «προκύπτει αναντίρρητα» από το δημοσίευμα του «Βήματος της Κυριακής», το οποίο «δεν πρέπει να υποτιμηθεί». «Τα σχέδια που καταστρώνουν και διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπορούν να πείσουν ούτε το Προεδρικό Μέγαρο. Να μην γίνουν τα προβλήματα της “γαλάζιας πολυκατοικίας”, προβλήματα της χώρας ξανά», τονίζει η Κουμουνδούρου.