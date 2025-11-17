Η ανάρτηση Χαρίτση για την 52 Επέτειο από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.

«Τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτώνται.

Και τότε και τώρα.

Σήμερα μάλιστα περισσότερο από ποτέ» σημειώνει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως τονίζει «σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, που ο αυταρχισμός γίνεται η νέα κανονικότητα, σήμερα που ο πόλεμος κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο.

Όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας».

