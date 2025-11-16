Όλα όσα τονίζει σε συνέντευξή του.

Ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, μιλά στην «Κυριακάτικη KONTRA NEWS» και τον Θανάση Λυρτσογιάννη για την πορεία ανασυγκρότησης του κόμματος αλλά και για την ανάγκη ενότητας απέναντι στη Δεξιά και τις πολιτικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Όπως τονίζει: «Οι ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και το αίτημα των προοδευτικών ανθρώπων για ενότητα δεν μπορούν να περιμένουν για πολύ ακόμα. Αν δεν επισπεύσουμε, ο κόσμος θα μας γυρίσει την πλάτη. Και χωρίς ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στην Δεξιά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος το κενό να το καλύψει η Ακροδεξιά. Αυτό θα ήταν εφιαλτικό για τη χώρα και την κοινωνία».

Ακολουθεί η συνέντευξη:

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ξεκίνησε μΣτ. Καλπάκης: Να ενισχύσουμε το μήνυμα της ενότητας στον προοδευτικό χώροία προσπάθεια ανασυγκρότησης. Πού βρίσκεται τώρα η προσπάθεια και τι αποτελέσματα καταγράψατε;

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε όλα τα επίπεδα δράσης και λειτουργίας του, από την ηγεσία ως τις οργανώσεις μας, από τη Βουλή ως την αυτοδιοίκηση και τα συνδικάτα, εργάζεται για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να είναι ισχυρός ο προοδευτικός χώρος απέναντι στη Δεξιά. Με συνέπεια, με επιμονή, με πολιτικές θέσεις και προτάσεις για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνική πλειοψηφία. Τα μέλη και τα στελέχη μας συμμετέχουν και πρωτοστατούν σε κοινές δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα αυτό τον καιρό. Με μεγαλύτερα ή μικρότερα - κεντρικά ή τοπικά πολιτικά γεγονότα επιδιώκουμε να ενισχύσουμε το μήνυμα της ενότητας στον προοδευτικό χώρο.

Στο κόμμα σας υπάρχουν δύο τάσεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεργαστείτε μαζί του ή θα βρεθείτε απέναντι και αντίπαλοι;

Στο κόμμα μας υπάρχει μία άποψη, η οποία είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία και στα όργανα και στη βάση και η οποία εκφράστηκε και στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία λέει συνοπτικά: όχι αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα - στόχος η σύγκλιση για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη, μειοψηφική και στα όργανα και στη βάση του κόμματος που μιλάει για διάσπαση. Το γεγονός ότι έχει επικρατήσει η πρώτη άποψη δεν είναι καθόλου παράξενο, αφού ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα αγαπητό και δημοφιλές πρόσωπο στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ευρύτερα της Αριστεράς. Αν ακολουθούσαμε τη δεύτερη άποψη, θα είχαμε - νομίζω - ισχυρές φυγόκεντρες τάσεις και θα ήμασταν αναντίστοιχοι με την πάγια θέση μας για συγκλίσεις στον προοδευτικό χώρο.

Επειδή η συνεργασία με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος είναι από τα κεντρικά ζητήματα, υπάρχει κίνδυνος νέας διάσπασης ή θα επικρατήσει η θέση της πλειοψηφίας και θα την αποδεχτεί η μειοψηφία;

Η εκλογή Κασσελάκη οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε λιγότερο από έναν χρόνο σε δύο μεγάλες διασπάσεις, στον κοινοβουλευτικό ακρωτηριασμό και στην απώλεια της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Εδώ και έναν χρόνο, μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου στην ηγεσία του κόμματος, έχει επικρατήσει μια πρωτοφανής εσωκομματική ηρεμία παρά το γεγονός ότι είχαμε Συνέδριο και εκλογή Κεντρικής Επιτροπής και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σημεία τριβής σε πολιτικά ζητήματα κάτι που είναι φυσιολογικό σε κάθε δημοκρατικό κόμμα. Νομίζω ότι όλοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματα τους και έχουν πάρει τα μαθήματά τους από τα λάθη του παρελθόντος. Υπό την έννοια αυτή, εκτιμώ ότι τις διασπάσεις τις έχουμε αφήσει πίσω μας και ότι μπροστά μας βρίσκονται μόνο γεγονότα σύνθεσης και ενότητας. Αυτό απαιτεί ο κόσμος.

Όπως έδειξαν δημοσκοπήσεις οι πολίτες ζητούν αλλαγή και σας λένε «βρείτε τα». Μπορείτε να τα βρείτε σε ένα κοινό πρόγραμμα και αν όχι ποιες είναι οι αιτίες;

Μπορούμε και πρέπει να τα βρούμε οι προοδευτικές δυνάμεις. Πολιτική βούληση χρειάζεται, η οποία δεν έχει υπάρξει λόγω εσωτερικών αντιφάσεων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και στη Νέα Αριστερά. Οι ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και το αίτημα των προοδευτικών ανθρώπων για ενότητα δεν μπορούν να περιμένουν για πολύ ακόμα. Αν δεν επισπεύσουμε, ο κόσμος θα μας γυρίσει την πλάτη. Και χωρίς ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στην Δεξιά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος το κενό να το καλύψει η Ακροδεξιά. Αυτό θα ήταν εφιαλτικό για τη χώρα και την κοινωνία.

Είναι τόσο μεγάλες οι ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές και δεν τα βρίσκετε ή μήπως οι αιτίες είναι μικροί ή μεγάλοι εγωισμοί και η καρέκλα του αρχηγού κόμματος, στη λογική καλύτερα πρώτος στο χωριό παρά δεύτερος στην πόλη;

Κύριε Λυρτσογιάννη, το ακούω το ερώτημά μας, είναι εύλογο και το λέει και πολύς κόσμος έξω. Δεν αφορά όμως τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και τον Πρόεδρο του. Σας θυμίζω ότι ο Σωκράτης Φάμελλος από τις πρώτες ημέρες της ηγεσίας του μίλησε με γενναιότητα για ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο και για ένα πρόγραμμα απέναντι στη ΝΔ στις επόμενες εκλογές. Πολλά μπορεί να καταλογίσει κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, όχι όμως ότι δεν παλεύει με συνέπεια για την υπέρβαση των εγωισμών και των διαχωριστικών γραμμών στον προοδευτικό χώρο.

Η κυβέρνηση θα αντέξει το μπαράζ των επερχόμενων αποκαλύψεων για σκάνδαλα ή θα πέσει κάτω από το βάρος τους;

Εκτιμώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει τα πάντα για να εξαντλήσει την τετραετία. Όχι γιατί το έχει δεσμευτεί και είναι αξιοπιστος αλλά για να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ανάκαμψης και διαιώνισης του καθεστώτος του. Δεν θα αφήσει έτσι εύκολα την εξουσία και κυρίως τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος που έχουν όλοι καταλάβει πώς το διαχειρίζεται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα τα καταφέρει. Το ζητούμενο είναι αυτή η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο δυνατό. Αύριο κιόλας αν γινόταν. Όχι όμως για να έρθει μια άλλη κυβέρνηση (ή συγκυβέρνηση) της Δεξιάς, αλλά για να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης, με ένα πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει άμεσα την ακρίβεια, το κόστος στέγης, την τραγική κατάσταση στο ΕΣΥ, τις ελλείψεις στην Παιδεία, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Πώς κρίνετε όλο αυτό το σχέδιο για την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και για την ακρίβεια πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην ανατολική Ευρώπη; Τί κερδίζει η Ελλάδα; Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τι προτείνει;

Ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, δεν είναι για να πανηγυρίζουμε. Πρώτον, όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αυτές τις ημέρες διεξάγεται στη Βραζιλία η Σύνοδος για το κλίμα. Έχει βγει η έκδοση του ΟΗΕ με τον τίτλο «Off target», εκτός στόχου, λέγοντας ότι 10 χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, όπου τέθηκε στόχος να μειωθεί 1,5 βαθμό η υπερθέρμανση του πλανήτη, πάμε προς το 2,5. Τι σημαίνει αυτό; Πιο ζεστά καλοκαίρια. Πιο ζεστά καλοκαίρια δεν σημαίνει ότι απλά θα κάνει περισσότερη ζέστη. Σημαίνει ότι θα πληρώνουμε περισσότερο Air condition, σημαίνει ότι θα έχουμε ξηρασία, σημαίνει ότι δεν θα έχουν νερό τα νησιά και πολλά ακόμη. Η Ελλάδα καίγεται κάθε καλοκαίρι. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η ακρίβεια στην ενέργεια. Οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ σε ερώτηση τους λένε ότι το φυσικό αέριο είναι η βασική αιτία που πληρώνουμε ακριβό ρεύμα. Το τρίτο στοιχείο αφορά καθαρά την εξωτερική πολιτική. Για ποιο λόγο πρέπει η Ελλάδα να προσδεθεί στο άρμα του τραμπισμού και του Νετανιάχου και αντί να έχει μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, να είμαστε πρόθυμος και δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ;