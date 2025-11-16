Διπλό μήνυμα του Νικήτα Κακλαμάνη κατά την συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένκσι.

Με τον πρόεδρο της Βουλής συναντήθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να τονίζει 51 χρόνια μετά την τραγωδία της Κύπρου.

Όπως τόνισε ο κ. Κακλαμάνης «η Ελλάδα θέλει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία η οποία πρέπει να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και να βασίζεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου».

Για το Κυπριακό ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε: «Η Ελλάδα και η Βουλή των Ελλήνων στην συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων βρέθηκαν στο πλευρό σας.

Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: Ο πρώτος είναι η πίστη που έχει η Ελλάδα στους κανόνες διεθνούς δικαίου. Όποιος παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου η Ελλάδα πάει απέναντι. Ο δεύτερος λόγος οφείλεται ότι 51 χρόνια πριν σαν ελληνισμός έχουμε υποστεί το ίδιο πρόβλημα με εσάς στην Κύπρο. Προσωπικά πιστεύω ότι εάν η Ευρώπη και η Αμερική είχαν αντιδράσει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο ίσως η Ουκρανία να μην είχε υποστεί την βίαιη επίθεση από την Ρωσία. Μπορεί να μην είναι ίδιες οι αιτίες, αλλά ίσως ο κ. Πούτιν να το είχε σκεφτεί καλύτερα».