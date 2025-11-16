Με τον Προέδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σε εξέλιξη είναι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ήρθε στην Αθήνα για δεύτερη φορά, υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η πρώτη ήταν τον Αύγουστο του 2023. Επόμενοι σταθμοί του Ουκρανού προέδρου θα είναι το Παρίσι και η Μαδρίτη.

Η συνάντηση Τασούλα - Ζελένσκι

Με τον Προέδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιεί ο Ουκρανός Πρόεδρος στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την υποδοχή του Β. Ζελένσκι εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εθνικής της ακεραιότητα.

«Γι' αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου τέσσερα χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό» τόνισε.

«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα» πρόσθεσε ο κ. Τασούλας.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και δεκαετίες και αυτή ακριβώς η περίπτωση μας υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα.

Ο κ. Τασούλας είπε ακόμα ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία τη Ουκρανίας και την ένταξή της στην ΕΕ.

Από την πλευρά του ο Β. Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα και τους Έλληνες που παρέχουν στήριξη εδώ και 4 χρόνια. Αναφέρθηκε ακόμα στο ενεργειακό λέγοντας ότι η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν δύσκολο χειμώνα, και ευχαρίστησε την Ελλάαδα για τη στήριξη που παρέχει και στον ενεργειακό τομέα, ενώ είπε ότι στις συνομιλίες θα θέσει και το θέμα των Ουκρανών ομήρων.